Pianista que fugiu de guerra na Ucrânia se apresenta em Apucarana

A compositora e pianista ucraniana Maryna Chykhanova, que deixou seu país de origem em 2022 em decorrência da guerra, apresenta-se neste domingo (24) no Cine Teatro Fênix, em Apucarana, no norte do Paraná. O espetáculo marca a retomada de sua carreira em território brasileiro. Atualmente a musicista atua como professora de piano e concertista, enquanto aguarda a oportunidade de reencontrar o filho mais velho, que permaneceu na Ucrânia.

- LEIA MAIS: Pianista ucraniana Maryna Chykhanova apresenta concerto em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A decisão de migrar para o Brasil ocorreu de forma emergencial. Moradora da cidade de Smila, Maryna sentiu os tremores de um bombardeio em seu apartamento durante a madrugada. Na sequência, foi comunicada por um líder religioso local sobre a gravidade do conflito e a necessidade de evacuação. Ela teve um prazo de oito horas para escolher entre passagens para o Brasil ou para a Finlândia. A opção pelo território brasileiro se deu pela intuição e pelo conhecimento prévio de que o país tem um histórico de acolhimento a refugiados.

A pianista, que é viúva, embarcou com o filho de 14 anos, levando apenas vinte quilos de bagagem cada um. O primogênito, que na época tinha 20 anos, foi impedido de deixar a Ucrânia devido à legislação local para homens em idade militar.

No Brasil, Maryna e um grupo de outros 39 ucranianos foram recebidos por uma organização religiosa em Guarapuava, na região central do Paraná, cidade onde fixou residência. Foi neste ambiente que ela conheceu a atual sócia, Silvana Saches. Juntas, elas administram o Estúdio de Harmonia, voltado ao ensino de balé e piano onde Maryna dá aulas para 18 alunos.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Silvana Saches (à esquerda) e Maryna Chykhanova (à direita) - Foto: Gabi Jacuboski/TNONLINE Silvana Saches (à esquerda) e Maryna Chykhanova (à direita) - Foto: Gabi Jacuboski/TNONLINE

"Ela chegou para mim como um presente. A vida dela é o filho mais novo que está aqui e a oração diária para que o mais velho possa estar conosco", relata Silvana Saches, que acompanha a pianista em sua agenda profissional e define a relação de ambas como a de amigas irmãs.

Esta não foi a primeira vez que a artista precisou fugir de um conflito. Em 2014, ela deixou a cidade de Donetsk. Legalmente e de acordo com a maior parte da comunidade internacional, o território pertence à Ucrânia, mas atualmente encontra-se sob ocupação e controle militar da Rússia. A adaptação no Brasil envolveu a superação da barreira do idioma e a retomada da produção musical. Desde que chegou ao país, Maryna compôs mais de 500 canções, que refletem sua trajetória de recomeço após deixar uma vida profissional e acadêmica estabelecida na Europa. "Espero tocar o coração do público com a minha música", afirma Maryna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Concerto em Apucarana

Maryna e Silvana chegaram em Apucarana na quinta-feira e destacaram a receptividade da população local, apontando o comportamento acolhedor dos moradores no atendimento e nas orientações. O espetáculo deste domingo, intitulado "Jóia Rara", tem início às 18h e possui classificação livre.

O repertório é composto integralmente por obras inéditas criadas em solo brasileiro. Entre as peças que serão executadas estão "Jóia Rara", "Âmbar", "Flores para Você" e "Valsa dos Corações". A apresentação também cumpre a função de registrar em áudio e vídeo o trabalho da artista. O material será utilizado para estruturar seu novo portfólio profissional, visto que suas documentações e registros de concertos anteriores, realizados na Ucrânia, Rússia e Polônia, foram perdidos durante a fuga.

Os ingressos para o concerto estão disponíveis para compra por meio da plataforma Sympla. A organização do evento orienta que o público chegue ao teatro com antecedência, a partir das 17h, para facilitar o acesso e a conferência das entradas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











