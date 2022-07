PF deflagra operação e cumpre mandados judiciais em Apucarana

Da Redação

A Operação Mãos Amigas ocorre nesta quinta-feira (14), em cidades do Norte do Paraná

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra o tráfico internacional de drogas nesta quinta-feira (14). A ação mira um grupo criminoso que atua na região de Londrina, norte do Paraná, com o tráfico transnacional e interestadual de drogas, receptação de veículos e lavagem de dinheiro.

A Operação Mãos Amigas cumpre trinta mandados judiciais, sendo quinze mandados de busca e apreensão, dez mandados de sequestro de veículos, três mandados de sequestro de embarcações e dois mandados de sequestro de imóveis nas cidades de Londrina, Cambé, Apucarana, Santo Antônio da Platina, Loanda e Porto Rico.

Houve também um bloqueio judicial de bens móveis e imóveis e de recursos financeiros mantidos nas contas dos investigados até o limite de R$ 40.000.000,00.

Durante a investigação, que se iniciou no final de 2019, foram realizadas 19 prisões em flagrante com o auxílio da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal.

Devido a essa cooperação entre os órgãos de segurança pública, o nome da operação “Mãos Amigas” foi utilizado. Ao todo, foram apreendidos 13.259 kg de maconha; 698,4 kg de cocaína; 1,2 kg de crack e; uma estufa com 248 pés de maconha, além de dezenas de veículos receptados. Relembre :

O modus operandi do grupo criminoso consistia na importação de grandes quantidades de drogas do Paraguai ao Brasil; transporte da droga até a região de Londrina através de veículos receptados (provenientes de furtos e/ou roubos) e; a distribuição das drogas a vários Estados da Federação, em especial da região sudeste do país.

Com o dinheiro auferido, os investigados construíram patrimônio que está sendo descapitalizado na operação. Ao todo, são dez investigados e todos contam com registros criminais, tais como: tráfico de drogas, homicídio, corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo, receptação, estelionato, furto, descaminho, desobediência, dentre outros delitos.

Além disso, os dois principais investigados já estão presos. As penas máximas previstas para os crimes investigados podem ultrapassar os 40 anos de reclusão.

O delegado da PF, Hugo Leonardo Mariano Mendonça, falou sobre o caso. Assista:

