Pets precisam mesmo de roupa no frio? Veterinária responde

Com as baixas temperaturas dos últimos dias, não são apenas os humanos que aparecem bem agasalhados por aí. Muitos tutores já correm para proteger também os seus animais de estimação e colocam roupas nos bichinhos. Mas, afinal, existe necessidade de vestir os pets no inverno? Os pelos naturais não são suficientes para protegê-los do frio?

A veterinária Raquel Scaff, de Apucarana, defende a medida. “Sou a favor somente no inverno, com a função de aquecer mesmo. Alguns cães, assim como os humanos, sentem mais frio que os outros”, analisa a profissional. Segundo Raquel, os cães demonstram frio através de tremores e extremidades geladas (patinhas e orelhas). Eles também ficam encolhidos, procurando lugares mais quentes.

Ela admite que o assunto é polêmico. No entanto, a apucaranense afirma que a orientação é preservar sempre o bem-estar do animal. “Se o animal não for acostumado a usar roupas, o tutor deve optar por cobertores e mantas”, pontua.

Em relação aos cães de pelo longo, Raquel afirma que eles não sentem tanto frio. Caso o tutor opte por agasalhá-lo, ela afirma que é necessário que o dono tire a roupa dos animais e escove a pelagem diariamente para evitar que se formem nós e depois seja preciso tosar o cão.

Ela pede bom senso. “Já vi muitos casos de tutores colocarem a roupa no pet e deixarem até por uma semana sem tirar para pentear. Quando tira a roupa, o pelo está embolado ao extremo, sem ter como salvar”, comenta.

No caso de cães de grande porte, que dormem no quintal e recusam roupas, Raquel afirma que é importante forrar o chão com papelão e colocar um pallet para o cachorro dormir em cima, evitando assim a friagem.

No inverno, a veterinária dá outra dica que considera importante: ter cuidado redobrado com cães idosos por conta das dores articulares e problemas respiratórios.

