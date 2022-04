Pessoas com Síndrome de Down podem levar uma vida normal

Da Redação

José Eduardo Nogueira de Araújo, de 33 anos, que mora em Apucarana, está trabalhando na Unimed Apucarana desde outubro. O rapaz, com Síndrome de Down, participa do programa de responsabilidade social “Inclusive”, que tem foco em abrir oportunidades aos indivíduos no mercado de trabalho, com objetivo de dar autonomia e independência, além de contribuir na luta contra o preconceito.

“A sociedade e o mercado competitivo têm cada vez mais exigido empresas sustentáveis, não sendo mais um diferencial, e sim uma imposição. Ações de responsabilidade social, ambiental, econômica e de governança, devem fazer parte do cotidiano também das operadoras de planos de saúde”, conta o presidente da Unimed Apucarana, Ribamar Maroneze.

Nesta segunda-feira (21), comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down e a reportagem do TNOnline conversou com José Eduardo que contou que não vê empecilho para desenvolver os afazeres do dia a dia no trabalho. “Eu sou muito feliz, trabalhando aqui, eu ajudo a ajudar pessoas”, disse José.

Para a analista de departamento pessoal da Unimed, Josiana de Lima Azevedo, os portadores de deficiência precisam ser estimulados para ter boa qualidade de vida e poder realizar qualquer coisa.

“José tem a capacidade de aprender, na verdade não só ele, mas qualquer pessoa com algum tipo de deficiência. Eu por exemplo, tenho uma filha que é autista e desde quando ela foi diagnosticada, trabalhamos intensivamente com terapias e a gente vê a evolução dela diariamente, e com o José não é diferente ,ele tem 33 anos, faz terapias a vida toda, então tudo que é treinado ele aprende, e ele consegue replicar no ambiente de trabalho. Eles são capazes de fazer tudo que a gente faz”, afirma Josiana.

Ela ainda explicou da importância de trabalhar a questão da inclusão social no ambiente de trabalho, pois todos têm diferenças, por isso é essencial que saibam respeitar e lidar com as diferenças de cada um. “Eles são diferentes, mas podem ter uma vida normal. É muito gratificante trabalhar do lado do José, ele chega de manhã sorrindo feliz, ele traz essa alegria para o ambiente de trabalho”, conta a analista.

Para a assistente de Responsabilidade Social da Unimed Mira Prates, o Programa Inclusive está sendo ótimo para o José e para os funcionários, pois todos têm a oportunidade de aprender com o rapaz.

"Através do trabalho o José cria responsabilidades pois o trabalho exige isso, além de dar a chance de ele conseguir conquistar as coisas que ele tem vontade. O José nos ajuda muito, ele cuida da parte de agenda das clínicas, lança tudo no computador, além de auxiliar nos setores em geral. O programa mostra que todos são capazes, basta treinar, assim como todos precisam de treinamento. Ele está desenvolvendo um excelente trabalho", finaliza Mira.

