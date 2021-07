Da Redação

Pessoas com 35 anos serão vacinadas nesta quinta no Lagoão

Nesta quinta-feira (22), pessoas com 35 anos recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Apucarana. Ainda nesta quinta, também será aplicada a 2ª dose da Coronavac nos apucaranenses de 48 anos e em todos aqueles que têm essa imunização agendada para o dia 22 de julho.

A imunização é realizada no Complexo Esportivo Lagoão, no sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé. A vacinação começa às 8h30 e segue até as 17 horas.

Nesta sexta-feira (23), o cronograma contempla a população na faixa etária dos 34 anos com a primeira dose. A imunização ocorre no Complexo José Antônio Basso, o Lagoão, das 8h30 às 17 horas.