Pesquisa vai mapear setor empresarial do turismo no Paraná

A Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur) deu início nesta terça-feira (05/09) a um trabalho que visa sensibilizar o empresariado local a participar de uma pesquisa, tipo sondagem, que visa conhecer melhor o setor empresarial do turismo no Paraná.

Uma realização da Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Paraná (Sebrae-PR) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), o resultado oferecerá uma visão ampla para empresários, instituições, órgãos governamentais, acadêmicos e outros interessados no desenvolvimento do setor de turismo no Paraná. “Uma pesquisa bastante relevante que estamos propagando junto aos empreendedores apucaranenses, solicitando que todos participem. A pesquisa é anônima e as respostas individuais serão tratadas de forma confidencial”, informa a secretária da Promatur, Maria Agar Borba.

A superintendente da Promatur, Andréia Patrícia Rinaldo, frisa que o período da pesquisa vai até o dia 9 de outubro deste ano. “Para participar e contribuir com o levantamento, basta acessar o formulário online, no site do Sebrae Paraná. “Caso a pessoa tenha dificuldades em localizar o link da pesquisa, deve entrar em contato com a Promatur, prestaremos todo auxílio necessário”, esclarece Andréia. De acordo com ela, o questionário é rápido e simples de ser respondido, levando apenas alguns minutos para sua conclusão.

Devem responder ao questionário pessoas jurídicas ligadas às seguintes atividades: agências de turismo; hotéis e pousadas; organizadores de eventos; guias de turismo; restaurantes, cafeterias, bares e similares; acampamentos turísticos; parques temáticos; casas de espetáculos e equipamentos de animação turística; centros de convenções; empreendimentos de apoio ao turismo náutico e à pesca desportiva; locadoras de veículos para turistas; prestadores de infraestrutura de apoio a eventos; prestadores especializados em segmentos turísticos; e transportadoras turísticas. Podem participar desde produtores rurais e microempreendedores individuais (MEIs) até grandes empresas.

