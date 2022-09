Pesquisa revela perfil de consumo da Rua Ponta Grossa

Da Redação

O projeto de revitalização da Rua Ponta Grossa em Apucarana avançou mais uma etapa. A pesquisa sobre o perfil de consumo do local, das lojas e também a percepção dos consumidores sobre o local foi apresentada na última quarta-feira para a governança do projeto, que inclui o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), comerciantes e instituições parceiras, como a Fecomércio-PR, Sebrae, Senac e Prefeitura de Apucarana.

Para a presidente do Sivana, Aída Assunção, a pesquisa foi precisa no levantamento de dados. “Quando temos um projeto dessa dimensão, as decisões precisam ser tomadas com base em informações. É isso que a pesquisa nos trouxe, informações de qualidade”, ressalta.

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, que apresentou os principais resultados da pesquisa, avalia que o estudo feito trouxe diversas ideias e pontos de reflexão para a elaboração de um plano estratégico para o projeto de revitalização. “Aliar a percepção dos consumidores e também lojistas nos proporcionou um panorama extremamente significativo”, avalia o consultor.

Ainda segundo ele, alguns pontos de se destacam na análise. “Os consumidores percebem a Rua Ponta Grossa como um ponto real de consumo, buscando esse centro comercial na cidade por cauda da variedade de lojas. Já sobre a infraestrutura da rua também apresentou um diagnóstico interessante, o que possibilitará a construção de um design bem atrativo”, afirma Cunha.

Já o Plano de Ação, que levará m conta as informações dessa pesquisa, está previsto para acontecer a partir de outubro.

PRESENÇAS – Do Sebrae, estiveram presentes além do consultor Tiago Cunha, os consultores credenciados Débora Ribeiro e Osmar e a consultora Alesandra Almeida, que também é coordenadora do Setor de Varejo na Regional Norte.

Rodrigo Schmidt, coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio-PR, Carlos mendes, diretor-presidente do Idepplan Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan), o gerente do executivo do SENAC Lucas Salvalagio, o gerente executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani, da presidente da Câmara da Mulher, Nilsa Christ, e a presidente do Sivana, Aída Assunção, além de lojistas.

