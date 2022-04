Pesquisa mostra variação de preços em supermercados de Apucarana

Da Redação

Em tempos de inflação alta, pesquisar preços é fundamental. É o que comprova estudo realizado pelo curso de Ciências Econômicas do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), que divulgou nesta sexta-feira (1), levantamento de preços de itens da cesta básica. Alguns produtos pesquisados registraram variação de até 155% nos preços praticados.

A pesquisa, realizada em 26 de março em 5 grandes supermercados da cidade, aponta uma variação percentual de 32,09% entre os preços máximos e mínimos dos produtos. A compra feita com base no menor preço soma R$ 479,15, contra 632,93 no maior preço, uma diferença de R$ 159,22.

São pesquisados itens de alimentação, higiene pessoal e limpeza. A pesquisa compara itens de mesma marca e também os de menor preço encontrados nos estabelecimentos.

A maior variação de preços foi constatada no preço do macarrão espaguete 500 gramas, sem especificação de marca com menor preço em cada estabelecimento, encontrado entre R$ 2,58 e R$ 6,59, uma diferença de 155,4%.

A segunda maior variação também foi constatada no preço do macarrão espaguete da marca Floriani, 500 gramas, vendido entre R$ 3,59 e R$ 6,59, variação de 106,6%.

Outro produto com variação significativa foi o frango/quilo, comercializado entre R$ 8,25 e R$ 10,90, variação de 104,8%.