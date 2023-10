Pesquisa indica variação de 33,88% na cesta básica em Apucarana

Os preços médios dos produtos da cesta básica, praticados em cinco lojas supermercadistas de Apucarana, apresentaram uma queda de 0,42% nos primeiros dias de outubro, em comparação a julho de 2023. É o que mostra a pesquisa de preços realizada pelo colegiado do Curso de Graduação em Economia da Unespar/Fecea, em conjunto com o Procon Apucarana. A verificação de preços apontou ainda uma variação percentual de 33,88% entre os preços mínimos – R$ 508,07 – e máximos – R$ 680,20.

O professor Acir Bacon, coordenador da pesquisa, detalha que no confronto entre o total de preços médios atual – R$ 592,37 - no comparativo com a anterior - R$ 594,96 - houve uma redução de aproximadamente 0,43%, ou R$ 2,01. O professor afirma ainda que as maiores diferenças constatadas entre os preços mínimos e máximos foram todas no segmento de higiene e limpeza, especificamente no item sabão em pó 800 gramas, com menor preço R$ 4,89 e o máximo R$ 14,98, ou seja, 288,1%. Houve ainda o registro de diferença de 193,1% no creme dental 90 gramas.

Diante dos números apresentados, afirma o professor, fica evidenciada a importância de o consumidor realizar pesquisa antes de realizar a compra de produtos da cesta básica, visto que são expressivas as diferenças dos preços, de um mesmo produto, pelos supermercados da cidade.

Diante da atual conjuntura econômica, o coordenador do Procon Apucarana, advogado José Carlos Balan, entende ser fundamental ao consumidor não levar em consideração a marca do produto, mas sim o valor praticado pelos supermercadistas nos produtos essenciais, possibilitando assim uma economia significativa nas compras mensais.

