Pesquisa aponta variação de 32% no preço da cesta básica

Compras produtos em mercado. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Pesquisa feita pelo colegiado do curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana, fez a comparação de preços de produtos da cesta básica e apontou uma variação de 32,44% entre os preços mínimos e máximos nos cinco maiores supermercados de Apucarana em abril. Os pesquisadores consideraram uma cesta de consumo com 56 itens e a discrepância do preço total entre a cesta mais barata - R$ 479,69 - com a mais cara - R$ 635,28 - foi de R$ 155,59. A pesquisa, realizada em 30 de abril, levou em conta valores de itens de mercearia, higiene, limpeza e outros produtos como pão, carne bovina, ovos de galinha e frango.

A maior diferença entre os preços mínimos e máximos foi verificada no valor do creme dental Close Up Red, que custa entre R$ 2,19 a R$ 5,19, uma variação de 137%. O biscoito água e Sal Marilan foi encontrado com menor preço de R$ 3,19 e R$ 6,79 no maior preço, diferença de 112,9%. Já o biscoito maisena, da mesma marca, foi encontrado a R$ 3,78 e R$ 7,99, variação de 111,4%. A farinha de milho Zaeli foi encontrada com menor preço de R$ 4,29 e maior valor a R$ 8,98 (109%) e a farinha de mandioca Pinduca foi encontrada a R$ 3,69 a R$ 7,79 (111,1%).

O estudo da Unespar comprova que pesquisar preço é importante para economizar dinheiro. E em uma fase com a inflação nas alturas, qualquer quantia poupada conta. “Pesquisar e adquirir os bens a preços menores sempre foi e com certeza sempre será a forma mais plausível de valorizar a renda. Renda que cada vez fica menor frente as elevações dos preços”, destaca o professor Acir Bacon, coordenador do projeto de pesquisa.

De acordo com Bacon, muitos fatores podem ser causadores da discrepância no preços dos itens básicos como a expectativa de lucro das empresas, poder de negociação junto aos fornecedores, estrutura dos custos, campanhas promocionais, entre outros.

No comparativo mensal, a pesquisa aponta queda de 1,1% no preço médio dos itens da cesta básica. Em março o levantamento dos preços dos mesmos itens apontou custo total de R$ 562,35, valor que caiu para R$ 556,13 em abril.

Mesmo com a queda registrada entre março e abril, que manteve o preço médio da cesta, a pesquisa mostra que o custo dos itens básicos está cada vez mais alto. A exemplo a pesquisa traz o preço médio praticado em novembro do ano passado quando a cesta básica custava R$ 489,38. Segundo Bacon, no momento não há perspectiva de quedas acentuadas dos preços.

