'Pescaria' no comércio de Apucarana: furtos preocupam lojistas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ladrão tentando 'pescar' peça de loja

O sentimento de insegurança voltou a reinar entre os lojistas de Apucarana, norte do Paraná. Muitos comércios se tornaram alvos da 'pescaria' de ladrões. Desde o último domingo (19( até nesta quarta-feira (22), pelo menos 11 furtos foram registrados em estabelecimentos localizados na área central da cidade.

continua após publicidade .

Para praticar o furto, o ladrão precisa de um pedaço de arame, ele coloca em baixo da porta e vai 'pescando' peças de roupas e acessórios que estão nas vitrines. A loja da Karina Alves Rodrigues, localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, foi alvo, além de furtar uma roupa infantil, o criminoso provocou danos na porta.

“Tenho a loja há três anos, e é a primeira vez que furtam meu comércio. Só com os danos na porta, tive um prejuízo de R$700. A sensação que temos é que pensam ser só um furto pequeno, agora imagina se todo dia eles pegarem uma roupa de R$100 da vitrine? E eles seguem destemidos há quatro noites “pescando” roupas nas vitrines para trocar em drogas. Não tem um segmento que eles gostam. É qualquer um que esteja fácil para eles pegarem. Fazem sem medo algum, na frente da câmera”, desabafa.

continua após publicidade .

A empresária diz a sensação de insegurança é muito forte e o furto mudou a rotina da loja. “É uma sensação de raiva e insegurança. Já não estamos deixando peças soltas na vitrine, apenas no manequim, mas eles são ousados, em uma loja eles conseguiram tirar a peça do manequim. Enfim, estamos à mercê da bandidagem”, comenta.

A proprietária de uma loja localizada na Avenida Curitiba, também vítima da 'pescaria', disse que os ladrões sempre agem entre 2h às 5h da madrugada. Que depois do furto no comércio dela, na madrugada desta terça (21), não conseguiu dormir nesta quarta. “Passei a noite em claro, só olhando as câmeras e segurança. É possível ver eles andando para cima e para baixo, andando em círculos, às vezes separados e às vezes juntos para tentar arrombar as portas. Em uma das filmagens o rapaz força e tentam estourar a porta, aí ele sai andando, o carro da polícia passa por ele, porém, não foi abordado. Eles tentam arrombar portas das lojas, e agora com essa 'pescaria'. É muito revoltante. Um ciclo sem fim. Reforça o policiamento em alguns dias, depois, volta tudo ao normal”, detalha a empresária. Veja a ação dos ladrões: null - Vídeo por: Reprodução Conforme a Polícia Civil, nove lojistas já registram Boletim de Ocorrência e informaram os furtos através da 'pescaria'. Os investigadores analisam imagens de segurança dos comércios e estão pelas ruas de Apucarana, tentando identificar os autores.

- LEIA MAIS: Relembre: Vitrines destruídas: arrombamentos em Apucarana preocupam lojistas



continua após publicidade .

Denúncias podem ser efetuadas através dos telefones da Polícia Civil: 197 — (43) 3420 – 6700 — (43) 996049816, WhatsApp. No começo de janeiro, a Polícia Militar (PM) realizou a operação 'Fecha Quartel', devido ao grande número de arrombamentos em lojas. Diversos comércios tiveram as vitrines estouradas e na época, moradores de rua e usuários de drogas foram presos por envolvimentos nos crimes.





Siga o TNOnline no Google News