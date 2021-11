Da Redação

Pés de maconha são apreendidos pela PM de Apucarana

Após denúncia anônima, a Polícia Militar (PM), de Apucarana, localizou neste domingo (28), em um terreno vazio no Loteamento Residencial Orlando Bacarin, quatro pés, dois pequenos e dois grandes, de maconha.

As plantas foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia. Durante a ligação, a PM foi informada sobre uma mulher que estaria traficando drogas, especialmente cocaína, mas conforme o boletim, ela não foi encontrada.

Outro caso

Dois jovens, de 23 anos, foram presos em Sabáudia, no dia 24 de novembro, por tráfico de drogas. A Polícia Militar (PM), informou que encontrou 500 gramas de maconha dentro do carro.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Pôr do Sol, quando abordou um carro modelo Gol. Dentro estavam os dois suspeitos e após buscas, a droga foi localizada no painel do veículo.