Perseguição em Arapongas termina com capotamento em Apucarana; veja

Uma perseguição entre policiais e um homem que furtou um Fiat Uno no final da tarde desta terça-feira (30), em Arapongas, terminou com capotamento na marginal da Avenida Zilda Seixas do Amaral, em Apucarana. No final da tarde desta terça, o autor foi encontrado em uma área de lavoura e preso pela polícia.

Durante a fuga, o suspeito chegou a invadir a contramão da rodovia. O acidente envolvendo o veículo prata ocorreu no gramado em frente a uma metalúrgica localizada no endereço citado. Conforme informações de testemunhas, o ladrão capotou o carro e logo em seguida, fugiu a pé em direção ao Conjunto Habitacional Solo Sagrado.

Os policiais da Rondas Ostensivas Táticas (Rotam), da Polícia Militar (PM), de Arapongas e Apucarana, fizeram ronda pela região para tentar encontrar o autor do crime, que foi localizado no final da tarde. A princípio, conforme testemunhas, o homem não sofreu ferimentos durante o capotamento.

Veja imagens do local:

null - Vídeo por: tnonline





