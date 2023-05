Perícia apreende 19 estojos calibre 9mm em local de execução

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Novas imagens revelam como o grupo armado agiu para executar Marlon Henrique Baptista de Souza, de 24 anos. O crime aconteceu no começo da tarde de terça-feira (23), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná. O jovem entra correndo em um estabelecimento, na tentativa de fugir dos atiradores. Um suspeito ficou na direção do carro, outros quatro invadiram a empresa. Conforme a Polícia Civil, foram encontrados 19 estojos calibre 9mm no local.

continua após publicidade .

Um dos criminosos chegou a apontar a arma para um cliente. Derrubaram produtos e causaram pânico no local. Marlon correu para os fundos do estabelecimento, pulou o muro e caiu no quintal de uma edícula, que fica aos fundos do mercado. Um bandido seguiu ele, e atirou diversas vezes.

Depois, três voltam para o carro, esperam o quarto atirador e fogem. Veja:

continua após publicidade .





continua após publicidade .

Os estojos estavam espalhados pela rua e dentro do imóvel que Marlon morreu. "Foram muitos tiros, fiquei apavorada, com muito medo mesmo", disse uma moradora do bairro. O carro usado no crime foi encontrado durante a noite, pegando fogo, na região do Parque da Raposa.

- LEIA MAIS: "Guerra do tráfico" em Apucarana: entenda como tudo começou



O jovem morto estava em saída temporária e voltaria para o Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon) no próximo dia 26. Ele saiu no dia 12/5. O delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues esteve no local. A polícia trabalha com a possibilidade do crime ter ligações com outras execuções registradas na cidade nos últimos meses motivadas pela disputa do tráfico de drogas. "Ainda não temos elementos para afirmar isso, mas já trabalhamos dentro dessa possibilidade. É sempre o mesmo modo de operação", comenta. Para ver a entrevista completa, clique aqui.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), Marlon Henrique Baptista está sendo velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento está previsto para às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News