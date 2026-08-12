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DENÚNCIA

Perfil que expõe supostos "caloteiros" no Instagram vira caso de polícia em Apucarana (PR)

Conta com mais de 6 mil seguidores divulga nomes e fotos de cidadãos na internet; delegado orienta vítimas a reunirem provas e procurarem a delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Perfil que expõe supostos
Autor Foto: Reprodução/Redes Sociais

A criação de uma página no Instagram dedicada a expor supostos devedores em Apucarana virou caso de polícia. O perfil, denominado “Caloteiros de Apucarana”, já acumula mais de 6 mil seguidores e motivou o registro de boletins de ocorrência por parte de cidadãos que tiveram seus nomes e fotografias divulgados na rede social. Até o momento, a Polícia Civil contabiliza pelo menos duas denúncias formais relacionadas ao caso.

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Segundo o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, os responsáveis pela administração do perfil podem responder criminalmente pelas publicações. Ele detalha que a tipificação penal da conduta varia conforme o teor do que é postado na internet. “Depende da publicação. Mas pode ser injúria, difamação. Depende em que consiste as ofensas”, explica.

A orientação das autoridades para as pessoas que se sentirem lesadas com a exposição é reunir o máximo de provas possível e formalizar a queixa tanto na plataforma quanto na Justiça. O delegado enfatiza que o caminho correto é procurar a delegacia e registrar o Boletim de Ocorrência, além de denunciar na própria rede social, lembrando sempre de juntar os prints das publicações e do perfil.

Uma das pessoas expostas na página relatou à reportagem que contratou um advogado e já tomou as providências legais cabíveis contra a conta. A vítima, que nega ter qualquer pendência financeira, afirma estar sofrendo difamação e ressalta que em nenhum momento foi contatada por quem quer que seja para a cobrança da suposta dívida antes de ter sua imagem lançada na internet.

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´polícia Apucarana calote difamação Direito instagram
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