Perfil no Insta denuncia motoristas infratores de Apucarana

Não estacione em vagas exclusivas ou pare em cima da calçada, você pode ser fotografado ou filmado, e parar no feed do Instagram "Denunciante Apucarana". Criado em julho de 2020 e com mais de 1.500 seguidores, esse perfil tem como objetivo alertar motoristas e pedestres sobre a importância de obedecer as regras de trânsito e respeitar o próximo.

Conforme o administrador da página, que prefere manter o anonimato, o intuito do perfil é fazer com o cidadão veja que fez algo que pode ter atrapalhando alguém, principalmente pessoas com mobilidade reduzida, e se policiar. "É comum ficarmos incomodados com o desrespeito. Quando vemos o quanto essas infrações atingem certas pessoas, ainda mais das que precisam de recursos inutilizados por esse descaso, chega uma hora que apenas a denúncia ao órgão competente não surte o efeito que gostaríamos", explica.

Em um dia, conforme o administrador, o perfil chegou a receber cinco denúncias. Porém, este número pode variar. "O pessoal colabora bastante. Já recebi fotos das mesmas pessoas, de gente que utiliza vagas exclusivas ou trabalha com entregas, além da comunidade que gosta apenas de ajudar", complementa.

Sobre as denúncias mais comuns enviadas, o apucaranense diz que são fotos de veículos estacionados em cima da calçada e em vagas exclusivas (idoso, deficiente, carga/descarga). "A Rua Munhoz da Rocha é terrível. Faço esse caminho todas as noites depois do expediente. É meio complicado fotografar dirigindo. Se não, seria a mesma postagem diariamente", reforça.

Para evitar constrangimento para o infrator, o administrador prefere ocultar as placas dos veículos postados no feed. "Claro que além do constrangimento, a dor de cabeça pra mim. Já recebi algumas ameaças. Tinha essa mesma página em outra mídia social onde marcava os estabelecimentos próximos, mas fui tantas vezes denunciado, que acabei perdendo o acesso à página. No entanto, no Instagram está durando bem e parei de marcar estabelecimentos próximos para evitar que alguém se sinta prejudicado", conta.

Para o superintendente Municipal de Trânsito, major Vilson Laurentino, de Apucarana, essa interação com a comunidade é muito importante. "É interessante que essas denúncias cheguem até o setor de trânsito. Temos uma equipe que pode ir até o local, analisar se houve mesmo a infração e tomar as medidas necessárias", explica.

Além disso, o major diz que é as pessoas podem ligar na Central do Controle Operacional (CCO) - (43) 3034-4423, que funciona de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, e aos sábados, das 7 às 13 horas. "A comunidade pode entrar em contato com a gente e ajudar sempre com a fiscalização. Essa ajuda é muito importante", reforça.