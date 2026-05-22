Peregrino de Apucarana completa 50ª caminhada de fé até o santuário de Lunardelli

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, iniciou nesta sexta-feira (22) a sua 50ª peregrinação ao Santuário de Santas Rita de Cássia, em Lunardelli. Alfredo José Gomes, mais conhecido como "Alfredão", começou a tradição de percorrer o trajeto de 100 quilômetros pelo Vale do Ivaí há 30 anos. A primeira caminhada ocorreu em 1996 após um pedido de saúde. "Tudo teve início com uma intenção que fiz, na época, pedindo pela melhora da saúde do meu cunhado", relata Alfredo.

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Ele realizou as três primeiras viagens de forma solitária. A partir de uma reportagem publicada pelo jornal Tribuna do Norte, moradores da região passaram a acompanhar o percurso. Na viagem atual, a peregrinação tem a participação de 180 romeiros. O grupo saiu de Apucarana na madrugada desta sexta-feira (22), com paradas programadas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Bom Sucesso e em uma escola de São João do Ivaí.

O aumento no número de integrantes motivou Alfredo a criar o Instituto Peregrinos da Fé. A entidade organiza a logística do trajeto mediante uma taxa de inscrição e também atua na área de assistência social há 27 anos, com o empréstimo de cadeiras de banho e a doação de fraldas. Além do percurso no Paraná, o histórico de Alfredo inclui 20 viagens ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, sendo nove caminhadas e 11 trajetos de bicicleta.





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Grupo de peregrinos que acompanham Fredão - Foto: Divulgação Grupo de peregrinos que acompanham Fredão - Foto: Divulgação





"Atingir a marca de 50 peregrinações para Lunardelli é uma sensação em que a gente fica sem dormir, sem comer. Só quando estou na estrada é que começo a voltar ao normal", relata Alfredo. Ao avaliar sua trajetória, ele destaca o significado de fazer a viagem acompanhado. "Sinto-me realizado de ter tantas pessoas que me seguem". Questionado sobre o futuro de suas jornadas, o peregrino descarta interromper as atividades. "Parar não está nos meus projetos ainda", afirma.



Em 2019, o organizador recebeu o título de Cidadão Benemérito de Apucarana, honraria municipal concedida em reconhecimento à prestação de serviços à comunidade.