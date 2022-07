Perdeu? veja as 10 notícias mais acessadas no TNOnline

Da Redação

Trabalhador caiu em tanque de óleo em Apucarana

Fique por dentro das notícias que mais chamaram a atenção nos últimos dias em Apucarana e região. Confira as 10 reportagens mais acessadas no TNOnline entre os dias 18 e 22 deste mês.

Motorista de Apucarana que morreu prensado é identificado

Um motorista de caminhão de Apucarana teve uma morte trágica na manhã desta terça-feira em Pitanga, na região central do Estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Pitanga, que atendeu o caso, o homem, de 29 anos, foi atingido pela caçamba, quando descarregava pedras numa obra.

Como o sistema de controle de força para movimentação da caçamba fica no interior da cabine do caminhão, a Polícia ainda vai investigar o que aconteceu, já que ele era o motorista e foi atingido. Inicialmente acredita-se que a caçamba tenha descido sozinha, prensando-o. Ele teria sido prensado na região da cabeça. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Trabalhador que caiu em tanque de óleo em Apucarana é identificado

Por volta das 22h45 desta terça-feira (19), os Bombeiros de Apucarana confirmaram que o corpo do trabalhador, de 50 anos, que morreu após cair em um tanque com óleo, foi removido do reservatório. Foram quase quatro horas para a conclusão do resgate. O homem que faleceu foi identificado. Trata-se de Silvio Cezar da Silva Mesquita, informou a Polícia Civil.

Silvio deixa a esposa Sebastiana Cabral de Lima Mesquita, dois filhos e muitos amigos. O velório começa na noite desta quarta-feira (20), na Capela do Pirapó, o sepultamento ocorre às 11h desta quinta, no cemitério do Distrito.

De acordo com o tenente Zavan Carraro, o tanque tinha cinco metros e meio de profundidade e aproximadamente 50 mil litros de óleo. "Durante atuação próximo ao tanque de óleo ácido de soja, acabou caindo dentro desse tanque. É um tanque de concreto, aberto, com profundidade de cinco metros e meio, com em torno de 50 mil litros de óleo, a única solução foi realizar o transbordo do óleo, pois o corpo de bombeiros não atua mergulhando nesse tipo de substância. Foi necessário aguardar todo o transbordo de todo o óleo para que pudéssemos ter acesso a vítima, já sem vida.", explica. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Mãe flagra filha adolescente tendo relações dentro de escola

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta quinta-feira, 21, para atender ao chamado de uma mãe que flagrou a filha de 14 anos de idade tendo relações sexuais dentro de uma escola com outro adolescente de 17 anos. O fato foi registrado no Conjunto Habitacional Michel Soni, em Apucarana, região norte do Paraná.

De acordo com o boletim da polícia, a mãe da adolescente disse que por volta da 19h30, sua filha disse que iria até um parque, próximo de sua residência, para encontrar com alguns colegas do bairro.

A senhora foi até mercado e quando retornou, ficou preocupada com sua filha, porque não encontrou a menina no parque. Ela então, decidiu procurar por sua filha. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Forças de segurança realizam operação em Apucarana e fecham comércios

A Operação de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) foi realizada em Apucarana, na noite desta sexta-feira (15). Equipes da Polícia Militar, Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Vigilância Sanitária abordaram pessoas e vistoriaram comércios. Dois estabelecimentos foram fechados.

Conforme a PM, a ação aconteceu no centro e em bairros da cidade. Dezenas de pessoas foram abordadas, sete comércios vistoriados e dois foram fechados por falta de alvará. No total foram confeccionadas seis notificações e duas orientações por parte dos Bombeiros. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Familiares e amigos lamentam morte de apucaranense

A morte de Ângela Maria dos Santos Viana, de 60 anos, na noite de sexta-feira (15) por volta das 23 horas causou comoção em Apucarana. Ângela foi atropelada por um veículo na área central da cidade no início da noite e ficou gravemente ferida.

Ela foi levada para o Hospital da Providência, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Conforme informações pessoais no Facebook, amanhã seria o aniversário dela. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Luto: irmãos morrem pela mesma doença em menos de 4 dias, no Paraná

Dois irmãos, de 4 e 6 anos, estavam internados no Hospital Metropolitano de Sarandi, cidade que pertence à Região Metropolitana de Maringá, norte do Paraná, e morreram em menos de quatro dias por conta de uma mesma doença: pneumonia.

A mãe de Joaquim e Benjamin Barião, Milene Batista, concedeu uma entrevista ao GMC Online, onde falou sobre o agravamento da doença nos pequenos.

“Pneumonia aguda grave, com derrame pleural e acabou complicando outros órgãos […] Segundo os médicos tem pneumonia que ataca de um dia para o outro e toma o pulmão, no caso deles foi em 3 dias, eles falaram que foi uma bactéria muito severa”, disse. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Amigos lamentam morte de jovem atropelada por motorista embriagado

Amigos e familiares de Karen Pauliny de Bastos, de 20 anos, realizaram homenagens à jovem nas redes sociais durante este final de semana. Ela morreu na madrugada deste sábado (16), em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, após ser atropelada por um motorista embriagado enquanto atravessava na faixa de pedestres.

O acidente ocorreu na Avenida Tupi, região central da cidade. O impacto da batida fez com que a jovem fosse jogada em um poste, no canteiro central da avenida. Ela foi levada para um hospital, mas acabou morrendo. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Mulher é atropelada dentro do terminal urbano de Apucarana

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu uma mulher, de 26 anos, que foi atropelada dentro do terminal urbano de Apucarana. O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (20) e chamou a atenção das pessoas que estavam no local.

Conforme testemunhas, o ônibus que iria sair do terminal atingiu a mulher, que caiu. Pessoas comentaram que o barulho do atropelamento assustou. De acordo com os socorristas, a mulher estava consciente e foi levada para o Hospital da Providência, que fica bem próximo do local do acidente, com provável luxação no punho. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

'Tancredo Neves' lamenta falecimento de apoiador do esporte amador

A morte de Silvano Martins, de 50 anos, mais conhecido como 'Paçoca', gerou grande comoção em Apucarana. Ele morava no Bairro Tancredo Neves e era muito conhecido no esporte amador do município, com participação em vários times de futebol da cidade ao longo dos anos.

Silvano tinha problemas de saúde e faleceu na madrugada desta quarta-feira (20). Ele foi velado na Capela Central e sepultado nesta tarde, no Cemitério Portal do Céu. Nas redes sociais muitas pessoas lamentaram a morte dele. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Veja o flagrante de adultos em parquinho infantil em Arapongas

Arapongas vive uma situação curiosa: a Prefeitura vem instalando parquinhos temáticos infantis no centro e na periferia, mas muitos adolescentes e adultos também estão querendo brincar no espaço das crianças.

Mesmo à luz do dia, pessoas maiores de idade estão subindo nesses equipamentos, que foram projetados e fabricados para atender o público infantil. A atitude já provocou danos em alguns brinquedos.

A faixa etária indicada pelo fabricante é de até 12 anos e até 50kg. A Prefeitura vem conscientizando através das redes sociais e está acionando a Guarda Municipal para conter os abusos, mas diariamente imagens de adultos disputando os brinquedos com as crianças têm circulado pelas redes sociais. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

