Perdeu: confira as notícias que mais chamaram a atenção

Confira as notícias de Apucarana e região mais acessadas nesta semana no site TNOnline:

Morador encontra cobra dentro de guarda-roupa em apartamento

Um morador de um apartamento, que fica no 16º andar, levou um susto ao encontrar uma cobra no interior de seu guarda-roupa, em Goiânia, Goiás. O caso foi registrado no último domingo (15).

O homem se deparou com a serpente quando pegava uma camiseta dentro da gaveta. Ele notou que havia algo cilíndrico de uma cor diferente e, ao colocar a mão, percebeu que a 'moradora indesejada' começou a se mexer. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Mulher descobre traição e cola cartaz no carro do parceiro

Um cartaz escrito à mão e colado na lateral de um carro chamou a atenção de quem passou pela avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém, no domingo (15). Nele, uma mulher, identificada pelo apelido de Naná, demonstrava estar cansada da traição do companheiro. A reportagem é do G1.

Ela fez alguns desabafos sobre a amante do companheiro: "Crie vergonha na cara e venha morar com a moça, respeite ela". A mensagem viralizou nas redes sociais. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Velório de jovem morta em acidente será na Capela Central

O corpo da jovem Karolyne dos Santos Saraiva, 24 anos, que morreu em um acidente de moto, em Apucarana, na noite de domingo (15), já foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, na tarde desta segunda-feira (16). A mãe da jovem, que mora em São Paulo, chegou à cidade no final desta manhã para cuidar dos trâmites da liberação.

Segundo a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana, Aserfa, o velório terá início nesta segunda-feira, 16, a partir das 18h, na Capela Central. O sepultamento vai ocorrer nesta terça-feira, 17, as 10h, no cemitério Portal do Céu. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Caixa de posto de combustível é presa por furto em Apucarana

Uma mulher que trabalhava como operadora de caixa de um posto de combustíveis foi presa no início da noite desta terça-feira (17), pela Polícia Militar. A mulher foi acusada de furto pela direção da empresa. Ela desviava dinheiro do caixa.

O proprietário da empresa acionou a Polícia Militar, denunciando o caso de furto, que seria praticado por uma funcionária do posto. Ele explicou que a funcionária, de 36 anos, já trabalhava na empresa há dois anos, como operadora de caixa. E nesta terça-feira (17), ela teria sido vista, pelas câmeras de vigilância, enquanto tirava dinheiro do caixa. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Motociclista morre ao bater em carro que invadiu contramão

Um motociclista, de 44 anos, morreu após bater contra um Uno em Apucarana, na noite desta quinta-feira (19). O acidente aconteceu próximo do viaduto do Núcleo João Paulo, no Km 207 da BR-369, por volta das 20h. O motorista do carro teria invadido a preferencial, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda de acordo com a PRF, o condutor invadiu a contramão de direção e veio a colidir frontalmente com a motocicleta conduzida pelo homem, de 44 anos, ele foi socorrido com vida pelo resgate médico porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no interior da ambulância. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Bombeiros confirmam morte em incêndio no Pirapó; assista

O Corpo de Bombeiros foi para a Avenida André Hernandes, no distrito do Pirapó, em Apucarana, na noite desta quinta-feira (19), por volta das 20h10, para atender um incêndio registrado em uma residência de madeira. Um morador morreu.

Os vizinhos chegaram a quebrar os vidros das janelas para tentar salvar o morador, que é muito conhecido no bairro, porém, as chamas rapidamente consumiram a casa. De acordo com o Aspirante Moura, do 11º Grupamento de Bombeiros, quando a equipe chegou, o idoso já estava em óbito. "Foi iniciado o combate pelos vizinhos, a princípio as chamas começaram no quarto da vítima. A mesma foi encontrada em óbito no local quando chegamos", informou. o aspirante. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Motorista invade contramão e mata motociclista em Apucarana

Foi identificado o motociclista, de 43 anos, que morreu na noite desta quinta-feira (19), após bater contra um Uno em Apucarana. Trata-se de Henrique Liesenberg.

Henrique deixa esposa Andrea Aparecida da Silva Liesenberg, familiares e muitos amigos. De acordo com a cunhada Ana Claudia Aparecida da Silva, Henrique era um homem muito bom e querido. Além disso, ele fazia o tratamento de hemodiálise há 10 anos. Nas redes sociais, a comoção é grande. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Criança autista fica trancada dentro de casa com a mãe morta

Uma criança autista passou 12 dias fechada dentro de casa junta ao corpo da mãe morta, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. O caso só foi descoberto pela família da mulher na segunda-feira (16).

De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), os parentes da mulher não tinham notícias sobre e estranharam esse sumiço repentino. Então, decidiram ir até a residência dela, que estava com o portão trancado. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Câmera flagra batida entre carros na Avenida Minas Gerais

Um acidente entre dois carros foi registrado em Apucarana, por volta das 12h20, na Avenida Minas Gerais, em frente ao Supermercado Muffato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, pois uma pessoa ficou ferida. Uma câmera de segurança registrou a batida.

Pelas imagens é possível perceber que o Renault Captur seguia pela Avenida Minas Gerais e atinge o Chevrolet Montana que deixava a Avenida Mato Grosso. No local existe um semáforo. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Ladrões levam todo estoque de carne de restaurante

Um restaurante, que passou a funcionar recentemente na avenida Minas Gerais, em Apucarana, foi alvo de ladrões que invadiram o estabelecimento e levaram todo o estoque de carnes, avaliado em mais de R$ 4 mil.

O arrombamento foi na madrugada de segunda-feira (16) e descoberto pela manhã, quando o proprietário chegou para iniciar as atividades do dia. Ele acionou a Polícia Militar que, através do setor de inteligência, passou a buscar informações sobre os possíveis responsáveis pelo crime. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.