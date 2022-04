Da Redação

Perdeu? Confira as notícias que mais chamaram a atenção

Confira as notícias que mais chamaram atenção nesta semana em Apucarana e região.

continua após publicidade .

Diretor de Colégio de Apucarana é ameaçado por aluno

Pais, alunos e professores denunciaram ao site TNOnline, que o diretor do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo localizado em Apucarana, no norte do Paraná, foi ameaçado por um aluno, de 16 anos. Diego Fávaro Soares, confirmou nesta segunda-feira (18), que realmente sofreu ameaças e que o estudante até citou a rotina diária dele e do filho.

continua após publicidade .

As ameaças aconteceram na manhã do dia 13/4, após o diretor apreender dois cigarros eletrônicos com o jovem, que ficou alterado e além de xingar com vários palavrões, ameaçou o diretor. "Esse aluno começou a estudar no nosso colégio esse ano, já veio de outra instituição com um histórico de agressão contra um aluno. No primeiro dia de aula dele, já conversamos por causa de uma redação que ele fez falando que não gostava de estudar aqui, pois a escola era muito rígida. Ele já agrediu um aluno nosso, além de ser agressivo com professores e agora essa ameaça. Não é permitido fumar na escola, nem na frente do colégio permitimos, e ele fez uso de cigarro eletrônico dentro do colégio, desafia constantemente as normas, não estuda, quer ficar dormindo, quer usar o celular, é agressivo com os professores que têm até receio de chamar a atenção dele. Na quarta passada encontramos dois cigarros eletrônicos com ele, chamamos a avó dele, que tem a guarda, para acompanhar a situação no colégio, ele se alterou, xingou com inúmeros palavrões e foi suspenso", conta. Para ler a reportagem completa, basta acessar aqui.

'Dia mais feliz', diz paranaense parada pela 1ª vez em blitz

"O dia mais feliz da minha vida", comemorou a motorista de aplicativo, Silvana Lara, de 27 anos, após ser parada pela primeira vez em uma blitz da Polícia Militar (PM), no trevo de Manoel Ribas, na região central do Paraná. O que para muita gente é motivo de preocupação foi um sonho realizado para a moradora de Araucária, região metropolitana de Curitiba, que é habilitada há 9 anos.

continua após publicidade .

"Hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Sim, parece loucura, mas realizei meu sonho de ser parada em uma blitz. Precisei viajar para Manoel Ribas para realizar esse sonho. Felicidades a mil. Foi meu presentinho de aniversário. Obrigada, meninos, por me permitir tirar essa foto", escreveu a motorista, que nasceu em Pitanga, no Paraná, em um post no Facebook, no dia 15 de abril. Para ler a reportagem completa, basta acessar aqui.

Ex-marido é suspeito de assassinar homem em Arapongas

O homem, de 31 anos, que morreu após ser esfaqueado em Arapongas foi identificado. Danilo Clementino foi assassinado na noite de sábado (16), no Conjunto Piacenza. Ela estava na casa de uma mulher e o ex-marido dela é suspeito de cometer o crime. A Polícia Civil investiga o caso.

continua após publicidade .

Na noite do crime, a Polícia Militar (PM) foi até o local. A mulher, dona da casa onde o homicídio aconteceu, contou que ela, o homem que morreu e um casal de amigos estavam na residência, quando um carro parou bruscamente em frente ao portão, que estava trancado.

Segundo a mulher, os dois ficaram na casa e os amigos saíram do local pelos fundos. Depois, ela ouviu um barulho de arrombamento do portão e logo em seguida seu ex-marido entrou na casa e começou a agredi-la com socos na cabeça e a derrubou no chão.

continua após publicidade .

Neste momento, Danilo tentou ajudá-la e um outro homem, que estava com o ex, desferiu vários golpes de faca nas costas da vítima. A mulher disse aos policiais que já estava separada há aproximadamente uma semana e que o motivo do fim do relacionamento foi a agressividade do ex-companheiro. Para ler a reportagem completa, basta acessar aqui. Para ler a reportagem completa, basta acessar aqui.

"Estamos devastados", diz tia de menino apucaranense

A morte precoce de Gustavo Inácio Ruzycki, de 2 anos, gerou grande comoção em Apucarana nesta sexta-feira (22). De acordo com a tia do menino, Thaine Rodrigues, moradora da Vila Nova, ele apresentava tosse e sintomas de resfriado desde março. No entanto, o quadro de saúde da criança evoluiu para uma pneumonia.

continua após publicidade .

De acordo com a tia, desde que o sobrinho ficou doente, foi levado diversas vezes para receber atendimento médico. "No domingo (17), minha irmã Tatiane levou meu sobrinho três vezes na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Apucarana. Ele estava vomitando e bastante fraco. Nós insistimos muito e ele foi levado para fazer um raio x, que apontou que ele estava com pneumonia", conta Thaine.

Após o resultado do raio x, o menino foi levado para o Materno Infantil, onde ficou hospitalizado. Segundo a assessoria do Hospital da Providência, o menino chegou a ficar internado por quatro dias, mas nesta quinta-feira (21), às 14h30, foi transferido para o Hospital Universitário, de Londrina, onde morreu. Para ler a reportagem completa, basta acessar aqui.

Apucaranense morto em acidente será sepultado nesta 2ª

O jovem João Victor Costa, de 20 anos, que morreu em um acidente neste sábado (16), entre Novo Itacolomi e Borrazópolis, será sepultado nesta segunda-feira (18), em Apucarana.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório segue até as 10 horas desta segunda (18), e o sepultamento está marcado para às 10 horas, Cemitério Municipal de Rio Bom. Para ler a reportagem completa, basta acessar aqui.

Colisão seguida de capotamento deixa feridos em Apucarana

Uma colisão, seguida de capotamento foi registrada por volta das 11h40 desta terça-feira (19), em Apucarana, na BR-376, no pontilhão que dá acesso ao Contorno Sul. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dos Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram chamadas. Uma criança, recém-nascida, estava em um dos carros.

Conforme apurou a reportagem, a princípio, o condutor do Corsa, de 29 anos, que seria morador da Vila Reis, seguia sentido ao distrito, quando perdeu o controle da direção, bateu na defensa de concreto que existe na rodovia, atingiu um carro, modelo Celta que seria de Apucarana, que vinha no sentido contrário e depois capotou. Para ler a reportagem completa, basta acessar aqui.