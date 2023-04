Pelo menos 35 tiros foram disparados contra homem morto no Colonial

Da Redação

Crime aconteceu na noite de quinta-feira

Pelo menos 35 tiros foram disparados contra Claudio Sebastião, 38 anos, morto na noite desta quarta-feira (19) no Jardim Colonial, zona leste de Apucarana. A informação foi divulgada em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (20) (veja o vídeo abaixo) pelo delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Vinícius da Rocha Rodrigues. Segundo o delegado, a vítima estava presa até o último dia 31 de março.

"A vítima foi presa em 2019 pela 17ª SDP, em Paiçandu, durante uma investigação de crime de homicídio cometido no mesmo ano", comenta. Segundo o delegado, ainda é cedo para afirmar se a morte de Claudio, que tinha outras passagens criminais, tem alguma relação com o assassinato de 2019.



Segundo o delegado, a polícia ainda não sabe ao certo quantas pessoas participaram do assassinato, mas acredita que seja mais de um envolvido. "Até pela quantidade de tiros disparados acreditamos que haja mais envolvidos", comenta o delegado acrescentando que pessoas que estavam no imóvel no momento do crime ainda devem ser ouvidas, bem como moradores próximos. Antes de ser preso, Claudio residia na rua Alecia Garutti Pelissari, onde o crime ocorreu, contudo, segundo a polícia, a informação inicial é que ele não morava atualmente no endereço onde foi morto.

Esse é o 17º assassinato registrado neste ano em Apucarana.

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

