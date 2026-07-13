Pela primeira vez Diocese de Apucarana será consagrada a São Miguel Arcanjo





A Diocese de Apucarana viverá um momento inédito no próximo dia 11 de agosto, quando será oficialmente consagrada a São Miguel Arcanjo durante a 43ª Missa Devocional à Nossa Senhora de Lourdes. A celebração, que acontecerá na Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes, deve reunir milhares de fiéis e é considerada pela Igreja um dos acontecimentos religiosos mais importantes da história recente da Diocese.

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A cerimônia será presidida pelo bispo diocesano, Dom Carlos José de Oliveira, e contará com a participação do Instituto Hesed, comunidade católica que conduz consagrações em diversas dioceses brasileiras por meio do projeto "A Grande Reconquista". Um dos momentos mais aguardados será a acolhida da imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, trazida do Monte Gargano, na Itália, considerado um dos principais santuários dedicados ao arcanjo no mundo.

Segundo a Diocese, a consagração simboliza a entrega espiritual de todo o território diocesano à intercessão de São Miguel Arcanjo, reconhecido pela tradição católica como defensor do povo de Deus. "Consagração é uma entrega. Nós confiamos a nossa Diocese [a ele], pedindo que São Miguel interceda, cuide e defenda o nosso povo de todos os perigos, para que Jesus continue derramando suas bênçãos sobre cada fiel e sobre todo o território diocesano", afirmou o Padre Mateus Fiuza.

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Conforme Dom Carlos José de Oliveira, o ato reforça uma tradição da Igreja Católica de renovar sua entrega a Cristo por meio da intercessão dos santos. O bispo lembrou que, durante a pandemia da Covid-19, a Diocese foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria e explicou que, agora, a proteção espiritual será confiada a São Miguel Arcanjo. "Consagração é sempre a Cristo Jesus. Neste momento, porém, pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo para que ele defenda nossa Diocese, nossas famílias e fortaleça a caminhada de fé do nosso povo", destacou.

O bispo também recordou que, em 2013, o Papa Francisco consagrou o Estado da Cidade do Vaticano a São Miguel Arcanjo. Segundo ele, mais de 30 dioceses brasileiras já participaram desse movimento conduzido pelo Instituto Hesed, e Apucarana passará a integrar esse grupo.

Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline

Data reforça devoção à padroeira A escolha do dia 11 de agosto também possui um significado especial. A consagração será realizada durante a tradicional Missa Devocional à Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Diocese, reforçando a união entre as duas devoções. "Queríamos unir a devoção à nossa padroeira com a proteção de São Miguel. Foi uma data providencial e representa essa comunhão entre Nossa Senhora de Lourdes e aquele que será o grande intercessor da Diocese", explicou o Padre Mateus Fiuza.

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Dom Carlos José lembrou ainda que, no Santuário de Lourdes, na França, uma grande imagem de São Miguel Arcanjo recebe os peregrinos logo na entrada do complexo religioso, evidenciando a proximidade entre as duas devoções.

Questionado sobre os efeitos da consagração, o Padre Mateus ressaltou que o principal impacto será espiritual. "Mais do que qualquer aspecto administrativo ou jurídico, essa consagração representa uma proteção espiritual. Confiamos a São Miguel nossas famílias, os projetos pastorais, nosso presente e nosso futuro, para que ele nos conduza sempre mais perto de Jesus Cristo", afirmou.

Dom Carlos José também citou palavras do Papa Francisco para explicar o significado da cerimônia.

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"São Miguel luta para restabelecer a justiça divina, defende o povo de Deus e vence porque é Deus quem age nele. Ao consagrarmos nossa Diocese, pedimos que ele nos defenda do maligno e fortaleça nossa confiança em Deus", declarou.

Segundo o bispo, esse tipo de consagração ocorre apenas uma vez para cada santo escolhido como intercessor da Diocese, tornando o momento um marco permanente na história da Igreja Católica na região.

A programação terá início às 18h, com acolhida e louvor na Praça Rui Barbosa.

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• 18h30 – Pregação com a Irmã Maria Raquel, do Instituto Hesed;

• 19h30 – Santo Terço com Dom Carlos José e os padres da Diocese;

• 20h – Santa Missa e rito oficial da consagração da Diocese de Apucarana a São Miguel Arcanjo;

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• Durante a celebração, será acolhida a imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, vinda do Monte Gargano, na Itália;

• 21h40 (previsão) – Show de evangelização promovido pelo Instituto Hesed.

Para receber o público, a Diocese montará uma estrutura especial na Praça Rui Barbosa, semelhante à utilizada durante a Romaria Diocesana, com palco, sistema de som e espaço para acolhimento dos fiéis.

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A expectativa é reunir milhares de pessoas em uma celebração que deverá marcar definitivamente a história da Diocese de Apucarana e da comunidade católica de toda a região.