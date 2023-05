Peixada beneficente será realizada em Apucarana; veja como participar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No domingo (25), acontece em Apucarana a 5ª peixada beneficente, evento voltado apenas para homens. O cartão para participar dos 'pescadores, amigos e mentirosos' custa R$60. Todo o dinheiro arrecadado será doado para três instituições da cidade.

continua após publicidade .

Um dos organizadores da peixada é o empresário Rildo Galeriani. Ele explica que serão servidos quatro tipos de peixes. "A peixada começa às 10h com torneio de truco, depois tem bingo com prêmios e o concurso da melhor história, melhor mentira de pescaria. Serão servidos peixe frito, no molho, assado e pirão e os acompanhamentos. As vagas são limitadas, são 180 vagas e ainda dá tempo de comprar o cartão. Vamos doar toda a verba para a Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMAA), Associação Download de Síndrome de Down, e para o Vlamir Stabile que empresta cadeira de roda para pessoas", explica.

O encontro será realizado no Rotary Club Apucarana, na Rua João Antônio Braga Cortês, no Jardim Sao Pedro. "Os cartões estão disponíveis na autoescola Guarani, localizada na Rua Oswaldo Cruz. É um momento muito divertido, entre homens, com muita risada e história de pescador", finaliza. Veja a entrevista:

continua após publicidade .

Siga o TNOnline no Google News