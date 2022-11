Pedro Berezoski morre em Apucarana aos 67 anos

Da Redação

A causa da morte, conforme informações de familiares e amigos, teria sido um infarto

Morreu no começo da tarde desta segunda-feira (7), o morador de Apucarana, Pedro Berezoski, aos 69 anos. A causa da morte, conforme informações de familiares e amigos, teria sido infarto.

Pedro era de família tradicional e trabalhava consertando instrumentos na cidade há alguns anos. Além disso, ele fazia parte da comunidade ucraniana, que lamenta sua morte. Pedro era filho do pioneiro radicado na região do Rio Barra Nova ainda durante a colonização, André Berezoski (in memoriam).

Ele participou do filme do cineasta Semi Salomão "A bruxa do cemitério" e interpretou o guardião do local que fica próximo da propriedade da família Berezoski. O sítio fica situado à margem da via rural na Gleba Barra Nova, no qual o nome faz referência ao pai de Pedro como forma de homenagem ao pioneiro e primeiro professor da cidade.

De acordo com informações da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 16 horas, desta terça-feira (8), no Cemitério Ucraniano, em Apucarana.

