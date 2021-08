Pedrinho Lenharo recebe Moção de Aplausos da Câmara

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira (13), o vereador Rodrigo Recife fez a entrega da Moção de Aplausos ao Pedro Luigi Jarenko Lenharo, no plenário da Câmara Municipal de Apucarana. O ato solene foi acompanhado apenas pelas famílias do homenageado e do vereador, em função da pandemia.

continua após publicidade .

Recife, autor da honraria, explicou que Pedrinho, como é carinhosamente chamado por todos, recebeu a Moção de Aplausos por ser um apucaranense que se destaca em âmbito nacional e internacional, quebrando o recorde mundial, se tornando a pessoa mais nova do mundo a conseguir identificar o maior número de bandeiras nacionais e suas respectivas capitais, divulgando o nome da cidade de Apucarana para todo o Brasil.

“Antes de tudo, o Pedrinho é filho do meu amigo pessoal Adan Lenharo, companheiro de partido, de jornada política e, o Pedrinho vem se destacando pela brilhante inteligência, uma coisa de Deus. Com 3 anos de idade bateu o recorde mundial de memorização de bandeiras e capitais. Ficamos felizes de ter um pequeno gênio na nossa cidade e é um prazer prestar essa homenagem ao apucaranense mais jovem da história do Município a receber uma honraria da Câmara Municipal”, lembrou o vereador. “Nosso mandato fica muito honrado em prestar essa homenagem e agradeço a todos os vereadores e a vereadora que aprovaram por unanimidade essa Moção”, completou.

continua após publicidade .

Recife fez um agradecimento especial aos pais do homenageado, Simone e Adan Lenharo por esta oportunidade. “Fiz questão de trazer a minha família para participar deste momento especial e mostrar que a política tem momentos maravilhosos como este”, afirmou Rodrigo Recife.

Em nome do Pedrinho Lenharo, seu pai Adan fez agradeceu a honraria recebida. “É difícil expressar tudo em uma só palavra, mas acho que emoção e gratidão cabem nesse momento especial. Essa Moção que o Pedrinho recebe do meu grande amigo Recife, meu colega de partido, nos deixa feliz frente a alguns feitos que o Pedrinho tem realizado na sua pouca idade. São coisas interessantes, incríveis para quem tem apenas 3 anos de idade. E nós estamos, através dele, levando o nome de Apucarana para outros lugares”, disse.

Adan, através do vereador Recife, agradeceu a todos vereadores e vereadora pela aprovação do projeto, agradeceu ao presidente Poim e aos servidores da Casa. “Uma linda homenagem e todos nós ficamos muito gratos e emocionados. Um momento que vamos guardar para sempre”, pontuou.

continua após publicidade .

TRAJETÓRIA

Pedro Lenharo entrou para o RankBrasil por ser o mais jovem a memorizar bandeiras e capitais do mundo. No desafio, Pedro adivinhou 246 bandeiras de países e suas capitais.

Pedro sabe os dias da semana, todos os meses do ano, o alfabeto, consegue contar até 100, conhece mais de 50 bandeiras de times de futebol e seus respectivos estádios, todas as capitais / bandeiras / hinos dos estados brasileiros e hinos nacionais de 100 países.

continua após publicidade .

O recordista também sabe dezenas de palavras em inglês, formas geométricas, placas de trânsito e nomes de mais de 30 presidentes de países, além de saber ler, escrever centenas de palavras e conjugação de verbos.

Ele está concorrendo a uma nova categoria de memorização para identificar 526 figuras em sequencias. E em breve um recorde de identificar mais de 100 hinos nacionais e de futebol em um tempo recorder.

“Nossa missão é ensinar coisas boas, cristã, e um hobby dele é essa parte de bandeiras e capitais”, finalizou o pai do Pedrinho, Adan Lenharo.