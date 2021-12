Pedrinho Lenharo participa do Programa do Ratinho

Da Redação

O apucaranense Pedrinho Lenharo, de apenas três anos, participa nesta quarta-feira (8), a partir das 22h15, do Programa do Ratinho, no SBT. Em rede nacional, o garoto prodígio bate-papo com os integrantes da atração e ainda participa de desafios com temas sobre bandeiras, capitais e hinos nacionais.

"Estou muito feliz porque o Pedrinho adorou. A atração é bem dinâmica e cheia de brincadeiras. Mais um sonho realizado", comemora o pai de Pedrinho, Adan Lenharo, que é empresário e superintendente de Indústria e Comércio da Prefeitura de Apucarana. O pequeno esteve também no programa na companhia da mãe, a apucaranense Simone Jarenko Lenharo.

Durante a visita, Pedrinho aproveitou para fotografar ao lado do humorista Serginho Mallandro; do locutor Alvino Batista Soares, que interpreta o Sombra, além de registrar o encontro também com o humorista Eduardo Mascarenhas, que empresta sua voz desde 1997 para o personagem Xaropinho durante o programa.

Em 2021, o garoto também foi destaque do programa Domingo Espetacular, da Rede Record, além de ganha espaço na Hora do Faro, comandado pelo apresentador Rodrigo Faro, da mesma emissora.