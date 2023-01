Pedreiro invade residência e se recusa a sair; PM e GM retiram a força

Da Redação

Os donos da casa chamaram a polícia após serem ameaçados pelo invasor

Um caso inusitado foi registrado pela Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, na noite desta quarta-feira, 25, no Residencial Solo Sagrado. Um pedreiro contratado para realizar uma reforma, se instalou na casa enquanto fazia o serviço, e se recusava a deixar o imóvel. Os donos da casa chamaram a polícia após serem ameaçados pelo invasor.

De acordo com o boletim de ocorrências, o casal, proprietário do imóvel, contou aos policiais que teria recebido a casa da empreiteira e os construtores haviam entrado e se recusavam a sair. Eles relataram que o pedreiro que está finalizando a obra, estava residindo na casa desde o dia 20/12/2022, e que nesta quarta-feira, eles foram solicitar que ele saísse da casa, mesmo sem terminar o serviço. Ele se recusou, passou a quebrar objetos da construção e os ameaçou de morte. Segundo os donos do imóvel, houve um desacordo comercial entre eles e o pedreiro se recusava a conversar e resolver a situação, por isso, a polícia foi acionada.

A equipe tentou conversar com o pedreiro, que estava deitando em um quarto da residência, mas ele levantou e investiu agressivamente contra os policiais, então, recebeu voz de abordagem e desobedeceu, pegando uma pá e indo em direção aos policiais. O homem então passou a xingar os policiais e disse que “ninguém levaria ele preso, que ele só sairia da casa morto”. Foi necessário apoio policial de outras duas equipes, mas o homem continuava a resistir a prisão, ameaçando os policiais e os proprietários do imóvel.

Nesta altura, a PM pediu a presença da Guarda Civil Municipal (GCM) para que fosse realizado o uso da taser (arma não letal) para imobilizar o homem sem maiores danos a integridade física dele. Duas viaturas da GCM foram até o local, e com o disparo da taser, o pedreiro foi algemado e encaminhado até a delegacia.

