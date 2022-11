Pedreiro é socorrido pelos Bombeiros após cair de escada em Apucarana

Da Redação

Pedreiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no Jardim Santa Helena

O Siate do Corpo de Bombeiros foi chamado na tarde desta segunda-feira (7) para socorrer um pedreiro, de 56 anos, que caiu de uma escada enquanto trabalhava em uma obra. A vítima foi atendida na Rua Presidente Jefferson, no Jardim Santa Helena, em Apucarana, próximo ao Detran.

Segundo o Sargento Salustiano, dos Bombeiros, o trabalhador foi atendido e reclamava de dores nas costas. "Ele não estava mais no local da queda, a gente atendeu na rua, estava consciente e orientado, conversamos com ele durante o atendimento, porém, ele reclamava de umas dores na região das costas devido a altura, que tem de dois metros a três. Foi uma queda considerável pois caiu de costas no solo", informou o socorrista.

Os Bombeiros encaminharam o homem para o Hospital da Providência para uma avaliação médica.

