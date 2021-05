Pedreiro de Apucarana que morreu em obra é identificado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Civil de Apucarana já identificou o pedreiro que morreu em uma queda enquanto trabalhava na tarde desta sexta-feira (07) no Jardim Menegazzo. Trata-se de João Eudes Teixeira, de 73 anos.

De acordo com o investigador do setor de homicídios de Apucarana Roberto Francisco, ele já teria terminado o serviço e varria o pavimento de onde sofreu a queda. "A vítima estava varrendo o pavimento superior da obra e veio a cair. O outro pedreiro que estava trabalhando em outro nível mais elevado contou que ouviu um barulho como o estrondo e quando foi ver, o colega já estava caído no chão", contou.

Ainda segundo o investigador, um exame de necropsia deve apontar se a morte foi causada pela lesão na cabeça ou se um mal súbito teria provocado a queda. "A causa da morte será investigada pelo IML que vai apurar se ele passou mal antes de cair ou se a causa foi mesmo o ferimento na cabeça", explicou.

O acidente

A obra fica localizada na Rua Santa Cândida na região do Jardim Menegazzo.