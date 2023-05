Pedido de área da Unespar para Polícia Científica gera polêmica

Da Redação

Campus da Unespar em Apucarana: proposta de cessão de área gera debate

A proposta de construção da sede própria da unidade da Polícia Científica do Paraná, que funciona hoje em um imóvel alugado em Apucarana, em área do campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) no município está gerando polêmica. O Diretório Central dos Estudantes (DCE) convocou uma reunião para esta sexta-feira (12) para discutir o assunto. O entendimento inicial do movimento acadêmico é de que a medida é prejudicial à instituição.

O professor Daniel Fernando Matheus Gomes, diretor do campus da Unespar em Apucarana, explica que a Polícia Científica do Paraná procurou a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti) para solicitar um terreno de 3,6 mil m² da instituição no município. O assunto foi remetido à reitoria da Unespar e, há poucos dias, repassado para deliberação do Conselho de Campus da universidade em Apucarana.

“Apresentamos ao Conselho de Campus a proposta feita e vamos marcar uma nova reunião para discutir o assunto. Nada foi definido”, explica. Ele assinala que a Polícia Científica do Paraná requisitou o terreno onde hoje fica o estacionamento aos fundos do Auditório Gralha Azul. Ele não tem detalhes do projeto, como investimentos. Inicialmente, a intenção seria concentrar no local todos os serviços da Polícia Científica, incluindo o Instituto Médico Legal (IML), que hoje estão distribuídos em locais diferentes em Apucarana.

O diretor admite que a cessão da área prejudicaria uma eventual ampliação da Unespar em Apucarana, com a construção, por exemplo, de um novo bloco de aulas. Por isso, a proposta foi recebida de forma “reticente”, segundo ele. No entanto, o professor assinala que esse tipo de cessão não é novidade no Paraná e já foi realizada em outras universidades. “É um assunto que a Unespar tem autonomia para decidir. Estamos recolhendo mais subsídios para apresentar na discussão”, afirma Daniel, observando que os alunos estão participando do debate.

O Diretório Central dos Estudantes recebeu a proposta com preocupação. Por isso, convocou uma reunião nesta sexta-feira para debater o assunto e apresentar à direção um posicionamento formal.

A acadêmica de serviço social, Rafaela Mello, integrante do DCE, afirma que os estudantes consideram a cessão da área para a construção de um bloco destinado à Polícia Científica como incompatível com o ambiente acadêmico.

“O histórico de polícia dentro do campus sempre foi complicado. A história e a literatura mostram isso. A ditadura está aí para provar. Ter uma sede permite a presença da polícia sem nenhuma restrição, a hora que quiser, em um ambiente acadêmico. Cabe muitas reflexões em cima disso”, assinala.

Além da questão da polícia, outro aspecto apontado pela acadêmica é o uso da área da Unespar para uma atividade que difere do ensino superior. “São duas organizações com propósitos diferentes. Esse espaço destinado à polícia seria cedido e, automaticamente, retiraria a possibilidade da própria universidade ser ampliada. Não temos moradia estudantil, precisamos de mais salas de aulas e espaços para os estudantes e professores, e estamos cedendo espaço que já é nosso, sendo que precisamos dele”, completa Rafaela.

A Polícia Científica do Paraná foi procurada para comentar sobre o projeto em Apucarana, mas a reportagem não obteve retorno da assessoria de imprensa até o momento.

