Pediatra alerta para "situação caótica" na saúde infantil

Um alerta feito pelo pediatra Luiz Henrique Veloso sobre os riscos das doenças respiratórias em Apucarana repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Segundo ele, a gravidade dos casos envolvendo os pacientes infantis no atual momento é semelhante ao registrado com a Covid-19 entre os adultos durante o auge da pandemia.

Segundo ele, o aumento de consultas e atendimentos chega a mais de 200% nas últimas semanas. “A gente está enfrentando na pediatria a mesma situação caótica vivida pelos adultos no início da pandemia de Covid-19. O aumento de casos é muito grande, absurdo até, e a gravidade dos pacientes é algo que preocupa muito”, diz. O problema não é exclusivo de Apucarana e vem ocorrendo em todo país.

Na semana passada, um menino de dois anos morreu após um quadro gripal evoluir para uma pneumonia. Segundo o médico, o registro de casos mais delicados no trato respiratório é discutido pelos médicos e já vem sendo alvo de estudos científicos. “O primeiro ponto é que as crianças ficaram dois anos em isolamento domiciliar por causa da pandemia, com as aulas suspensas. Assim, a imunidade das crianças não precisou trabalhar. Agora, com o retorno às atividades escolares, sem máscaras e com contato com os colegas, as crianças estão mais suscetíveis aos vírus. Como a imunidade não dá mais conta, os quadros gripais estão evoluindo rapidamente para pneumonia, por exemplo”, diz.

Outro ponto em debate pela classe médica é que muitas crianças não foram testadas e a família pode não saber se houve ou não a contaminação com a Covid-19. “A gente sabe que o coronavírus deixou as pessoas mais suscetíveis a novas infecções. O pulmão de quem contraiu a Covid-19 é mais debilitado, assim como a garanta”, explica. Com a imunidade mais baixa, os demais vírus atacam com mais facilidade, gerando consequências mais graves.

Segundo ele, são vírus conhecidos que estão circulando, mas o que chama atenção é a evolução rápida, muitas vezes, para pneumonia. “A Covid abriu uma brecha no sistema imunológico de quem contraiu a doença”, diz.

Segundo ele, o problema afeta bebês, de 2 meses, até crianças de 12 anos. O médico orienta os pais a isolarem os filhos no caso de sintomas de gripe e procurar ajuda médica se a febre não ceder em três dias. A febre prolongada é algo preocupante porque gera uma situação de muito esforço respiratório e preocupa em crianças que tem quadro de bronquite, rinite ou outras doenças pulmonares”, afirma.

Outro problema apontado é que muitos pais estão demorando para buscar ajuda médica ou desistindo do atendimento quando encontram os hospitais ou unidades públicas lotadas. “É preciso paciência nesse momento e espera pelo atendimento”, afirma, acrescentando que está preocupado com a chegada do frio. “É só o começo de um período bem difícil”, analisa.

VACINAÇÃO

Para tentar proteger o público infantil diante do aumento de problemas respiratórios, a Prefeitura de Apucarana vai adiantar a vacinação contra a gripe. O prefeito Junior da Femac e o secretário Emídio Bachiega falaram sobre o assunto na tarde desta terça-feira (26) em uma transmissão ao vivo no Facebook.

O médico Luiz Carlos Busnardo, que atende no Centro Infantil, também participou da live e destacou a preocupação do município em relação à escalada dos casos. Segundo ele, a rede municipal está comportando bem o aumento de atendimentos, mas reforça o alerta para o problema, que também afeta outras cidades do Estado e do país.

