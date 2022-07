Pedestre que ia para o trabalho é assaltado em Apucarana

Da Redação

O rapaz, acompanhado da mãe, procurou a Polícia Civil

Um jovem, de 19 anos, que estava indo para o trabalho foi assaltado na manhã desta terça-feira (12), em Apucarana. O crime aconteceu na Rua Padre Severino Cerutti, próximo ao Colégio São José. O rapaz, acompanhado da mãe, procurou a Polícia Civil.

O jovem disse que o assaltante estava em uma moto e usava máscara de proteção individual. O ladrão encurralou o rapaz em um muro, apontou uma arma e roubou o celular do trabalhador.

Muito assustado, após o crime o jovem saiu correndo, trabalhou no período da manhã, no horário do almoço ligou para a mãe e contou o que tinha acontecido. Nesta tarde eles procuraram a delegacia e registraram a ocorrência. É o terceiro roubo registrado em Apucarana nesta terça.

Sitiantes são amarrados durante assalto em Apucarana

Dois homens, de 70 e 60 anos, foram amarrados durante assalto em um sítio localizado na Estrada da Juruba em Apucarana. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (12). Pelos menos três ladrões armados com revólver e com facão invadiram a propriedade. De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos ladrões colocou o facão no pescoço de uma das vítimas.

O homem de 60 anos contou que é caseiro do sítio, que por volta das 3h os ladrões invadiram a propriedade, dois assaltantes estavam armados com revólver, o outro com um facão. O trabalhador ainda disse que o criminoso colocou o facão em seu pescoço e disse que iria matá-lo se não ficasse quieto.

Assaltantes invadem fazenda no Distrito de Correia de Freitas

Pelo menos quatro ladrões armados invadiram uma fazenda, na madrugada desta terça-feira (12), localizada no Distrito de Correia de Freitas e renderam o morador do local. Um celular e ferramentas foram roubados. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 2h14.

A vítima contou que um dos ladrões estava armado e foi ameaçado pelos criminosos. Os assaltantes roubaram uma roçadeira, outras ferramentas e o celular do morador.

Buscas foram feitas, mas os assaltantes não foram encontrados. O morador da fazenda não ficou ferido.

