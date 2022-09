Pedestre morre atropelado na região do Jaboti, em Apucarana

Da Redação

Uma pessoa morreu na noite desta terça-feira (20) em um grave acidente registrado na região do Lago Jaboti, em Apucarana. Um pedestre faleceu após ser atingido por um veículo Siena na rua José Antônio de Oliveira.

O acidente aconteceu perto da Praça das Abelhas e a Polícia Militar está no local. O Samu foi acionado, mas a vítima - um homem ainda não identificado - não resistiu e faleceu no local. Não há maiores informações de como o pedestre foi atingido.

O motorista do Siena foi identificado e acabou sendo detido pelos policiais por apresentar sinais de embriaguez. O condutor teria recusado fazer o teste de alcoolemia, procedimento padrão quando há suspeita de embriaguez

De acordo com a PM, como havia sinais da ingestão de álcool, o motorista foi encaminhado posteriormente para sede da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para os procedimentos cabíveis.

A área onde ocorreu o acidente foi isolada pelos policiais, que aguardam a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e dos peritos do Instituto de Criminalística para liberação do corpo. A vítima aparenta ser um homem idoso. Veja a transmissão ao vivo do local: null - Vídeo por: Reprodução

