Pedestre fica ferida após atropelamento na Avenida Curitiba; confira

Da Redação

Na tarde desta quinta-feira (11), foi registrado um atropelamento na Avenida Curitiba, no município de Apucarana, Norte do Estado do Paraná. Uma mulher, de 31 anos, ficou ferida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, após uma pedestre ter sido atropelada por um motoqueiro em frente à agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Praça Rui Barbosa, região central da cidade.

Conforme socorristas do Samu, a vítima, que não foi identificada, sofreu ferimentos leves na perna e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. Não há informações acerca do estado de saúde do motoqueiro, que trabalha como entregador de marmitas.

Também nesta quinta-feira (11), em Apucarana

Uma mulher ficou ferida após se envolver em um acidente na região da Barra Funda, em Apucarana. A colisão entre carro e moto foi registrada na manhã desta quinta-feira (11/8), na Avenida Curitiba esquina com a Rua Antônio José de Oliveira. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado por volta das 9h10.

A mulher, de 25 anos, que conduzia uma Biz, sofreu ferimentos no rosto e suspeita de fratura em membro inferior. Ela foi socorrida e precisou ser levada para o Hospital da Providência.

Testemunhas contaram que a mulher estava na Avenida Curitiba sentido centro de Apucarana quando foi atingida pelo Corsa, que estava na Rua Antônio José de Oliveira. O motorista do carro, de 62 anos, não ficou ferido.

