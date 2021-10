Da Redação

Pedestre ferido em acidente morre no Providência

Morreu no começo da noite desta terça-feira (5), o pedestre que foi prensando entre veículos após acidente no centro de Apucarana no final da manhã. Antenor Mineo, de 68 anos, sofreu ferimentos graves, foi internado no Hospital da Providência, porém, não resistiu e faleceu, confirmou familiares.

Antenor deixa esposa, quatro filhos, dois netos e muitos amigos. Ele era bancário aposentado e bastante conhecido na cidade.

O ACIDENTE:

Um pedestre, de 68 anos, ficou gravemente ferido e precisou ser entubado após acidente no centro de Apucarana. O homem ficou prensando entre veículos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado no final da manhã desta terça-feira (5).

A colisão aconteceu na Rua Clovis da Fonseca esquina com a Nagib Daher. Conforme testemunhas, o pedestre estava esperando para atravessar, carregava sacolas de compras, porém, aconteceu a colisão e ele foi atingido.

Socorristas informaram que o acidente aconteceu próximo da casa do homem, que sofreu múltiplas fraturas.

O acidente envolveu um Pálio, que segundo testemunhas, bateu na lateral do Gol, o carro rodou, atingiu o pedestre que foi prensando contra um veículo que estava estacionado.

No Gol estava a motorista e no Pálio somente o condutor. Ninguém ficou ferido. As causas do acidente serão apuradas.

Conforme testemunhas o Palio estaria na Rua Clovis da Fonseca.