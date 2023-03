Pedestre é roubada por dois homens no Jardim Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Denúncias podem ser repassadas através do 190

Uma pedestre ao passar pela linha férrea, na região da Rua Mato Grosso sentido a Avenida Central do Paraná, no Jardim Apucarana, em Apucarana, foi roubada por dois homens. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 12h27 desta terça-feira (21).

continua após publicidade .

A vítima contou que os ladrões encostaram um objeto nela, que parecia ser o 'cano' de uma arma de fogo. A dupla roubou o celular dela, um Samsung, R$20 e um cartão de crédito. Depois, os assaltantes correram.

A mulher ainda disse que não conseguiu ver as características dos ladrões, pois os criminosos agiram pelas costas dela. A PM realizou buscas, porém, os suspeitos não foram encontrados.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Hilux furtada em Londrina é encontrada em Apucarana; trio é detido

Roubos e furtos geram preocupação no campo em Apucarana

O aumento da criminalidade nas propriedades rurais tem tirado o sono dos agricultores de Apucarana no começo deste ano. As últimas semanas foram marcadas por várias ocorrências no município, desde assaltos à mão armada até furtos de cabeças de gado.

A situação preocupa o Sindicato Rural Patronal de Apucarana, que vem realizando reuniões com os associados e a Polícia Militar (PM). Além de cobrar maior policiamento, o presidente da entidade, Geraldo Maronezi, afirma que esses encontros visam também buscar uma atuação mais efetiva dos próprios produtores rurais para aumentar a segurança em suas propriedades.

“Aumentou consideravelmente o número de assaltos nas propriedades rurais”, afirma Maronezi. Segundo ele, nas reuniões, a PM está repassando informações e dando orientações para que os agricultores busquem alternativas para adequar as propriedades diante da presença maior de criminosos rondando esses locais. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News