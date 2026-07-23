Pedestre é atropelado por HB20 durante chuva no Jardim Diamantina em Apucarana
O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Piratininga com a Rua Olavo Bilac, em frente à subestação da Copel
Um homem sofreu ferimentos ao ser atropelado na noite desta quinta-feira (23) no cruzamento da Rua Piratininga com a Rua Olavo Bilac, no Jardim Diamantina, em Apucarana (PR). O acidente aconteceu em frente à subestação da Copel.
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Chovia no momento do acidente. O homem acabou sendo atingido por um Hyundai HB20 que era ocupado por um homem e uma mulher. Os ocupantes do carro não sofreram ferimentos e prestaram socorro à vítima, acionando o socorro.
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Uma equipe do Serviço Integrado de Proteção ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, prestou os primeiros atendimentos à vítima, que estava consciente e apresentava alguns ferimentos pelo corpo.
Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para atendimento médico. A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou a ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.