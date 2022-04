Pedestre é atropelado na BR-369; motorista foge do local

Da Redação

Um homem foi atropelado na BR-369 em Apucarana, na noite desta terça-feira (19). O motorista envolvido no acidente, de acordo com testemunhas, fugiu do local sem prestar socorro. Um trabalhador que voltava para a casa pela rodovia percebeu a vítima estava caído às margens rodovia e acionou os socorristas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e dos Bombeiros foram chamadas e atenderam o pedestre. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência e controlou o trânsito no local. O acidente aconteceu no sentido Apucarana, próximo do monumento do Bonezão.

O carro que atropelou o homem ainda não foi identificado, porém peças que ficaram pela pista e que possivelmente pertenciam a este veículo serão recolhidas e podem ajudar nas investigações.

O homem, que não teve a idade revelada, sofreu ferimentos nas pernas e braço. Ele foi levado para o Hospital da Providência de Apucarana. Até as 21 horas não havia maiores informações do seu estado de saúde.