Pedestre acredita ter visto onça e aciona os bombeiros em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bombeiros foram até o Colégio Nilo Cairo, mas não encontraram nenhum animal

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado (9), por uma pedestre que disse ter visto uma onça bem no centro de Apucarana, Norte do Paraná. Segundo a mulher, o suposto felino estava em cima de uma árvore, em frente ao Colégio Estadual Nilo Cairo, na Rua Osório Ribas de Paula.

continua após publicidade .

Uma equipe foi encaminhada ao endereço e vistoriou todo o entorno da instituição de ensino, no entanto, nenhuma onça foi encontrada. A suspeita é que a pedestre tenha se confundido.

ONÇA CAPTURADA EM ARAPONGAS

continua após publicidade .

Na semana passada, uma onça parda foi capturada no Jardim Caravele, em Arapongas. O felino foi solto na natureza na região rural de Londrina no dia 28 de junho. A informação foi confirmada pela veterinária, coordenadora do Hospital Veterinário da Unifil, Mariana Cosenza.



Segundo a veterinária, o felino, um macho adulto, foi recebido pelos profissionais da Unifil e passou por diversas avaliações e exames. "Ele tem aproximadamente 4 para 5 anos de idade e depois de passar pela avaliação dos veterinários e realizar exames de sangue, pudemos comprovar que está bastante saudável, com dentes ótimos, totalmente apto para viver na natureza", disse.

Siga o TNOnline no Google News