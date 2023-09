Pedal solidário vai ajudar apucaranense que reforma cadeiras de rodas

Um pedal solidário organizado pela Associação Terra Brasil de Ciclistas de Apucarana, que acontecerá no próximo domingo (17), com saída no Distrito de Vila Reis, ajudará o apucaranense Alfredo José Gomes, 74 anos, conhecido na cidade por reformar e emprestar cadeiras de rodas e banho, muletas, andadores e camas hospitalares.

No ano passado, quando foi realizado no Distrito de Correa de Freitas, o evento contou com 384 ciclistas de Apucarana e região, segundo um dos organizadores da quarta edição do Pedal Solidário, Robson Catisti. Ele conta que boa parte da arrecadação das inscrições será destinada ao Alfredo, que, além das reformas, tem uma máquina de fraudas geriátricas.

Além do projeto social, uma parte do valor também será destinada para a compra de cestas básicas à Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, que doará a famílias carentes.

Foto por Divulgação Evento em 2022 contou com 384 ciclistas de Apucarana e região

Percurso

A largada acontecerá a partir das 8 horas, na Vila Reis, sentido à Vila Rural. Serão dois percursos: um de 25 km e outro de 45 km. O trajeto passará pelas igrejas Ucraniana e do Bilote, cachoeira do 'Rodão', segue até o restaurante Casarão e depois retorna à frente da paróquia.

O evento estavam marcado para acontecer em agosto, mas precisou ser adiado para este domingo.

