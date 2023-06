Pedal solidário será realizado em Apucarana; inscrições estão abertas

As inscrições para o 4º Pedal Solidário Terra Brasil foram abertas. O evento vai acontecer no dia 20 de agosto, segundo a organização, com saída na praça da igreja do Distrito de Vila Reis, em Apucarana, no norte do Paraná.

O pedal solidário terá dois percursos: de 20 km e de 40 km. O horário da concentração está marcado para as 6h e a largada, às 8h. As inscrições, que se encerram em 5 de agosto, podem ser realizadas no site do sympla, sendo o primeiro lote promocional no valor de R$ 55.

Ainda conforme a organização, o evento tem como objetivo estimular a prática do ciclismo no município de Apucarana e região com enfoque no respeito e preservação do meio ambiente, conscientizando assim a população da importância de preservar a natureza, como matas, rios, nascentes, animais silvestres, e, acima de tudo, contribuir com os mais necessitados, haja visto que o valor arrecadado será revertido em cestas básicas para famílias carentes de Apucarana e para o trabalho social desenvolvido pelo Sr Alfredo José Gomes (Alfredão).

