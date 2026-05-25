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CONSCIENTIZAÇÃO

Pedal Solidário reúne mais de 300 pessoas em Apucarana para conscientização no trânsito

Evento realizado neste domingo (24) em parceria com o Colégio São José marcou a programação da campanha municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 10:59:12 Editado em 25.05.2026, 10:59:03
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Pedal Solidário reúne mais de 300 pessoas em Apucarana para conscientização no trânsito
Autor O público colaborou com a doação de um quilo de alimento não perecível - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

Mais de 300 pessoas participaram do 6º Pedal Solidário em Apucarana no último domingo (24), um evento que uniu a prática de atividade física, a arrecadação de alimentos e a conscientização por um trânsito mais seguro.

A iniciativa, voltada a ciclistas, estudantes e famílias, foi realizada em parceria com o Colégio São José e integra a programação oficial da campanha Maio Amarelo no município.

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Para participar, o público colaborou com a doação de um quilo de alimento não perecível, montante que será integralmente repassado a entidades assistenciais da região.

O percurso teve início em frente à instituição de ensino e passou por vias importantes da área central da cidade, como a Avenida Curitiba, a Praça Rui Barbosa e a Rua Ponta Grossa. O trajeto foi estrategicamente pensado para chamar a atenção da população sobre a necessidade de uma convivência pacífica e segura entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

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O secretário municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), subtenente Almir Antonio de Freitas, reforçou que as ações do passeio ciclístico fortalecem uma cultura de responsabilidade nas vias públicas e vão ao encontro do tema central da campanha deste ano, que foca em enxergar o outro para salvar vidas.

O diretor operacional de trânsito da Segtran, Felipe Augusto Rosa, também enalteceu o evento, ressaltando o sucesso da união entre o alerta educativo e o importante papel social desempenhado pela arrecadação de donativos.

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O engajamento em torno do Maio Amarelo em Apucarana se estende por diversas outras atividades educativas realizadas ao longo do mês. A agenda municipal incluiu blitze de orientação em parceria com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Rodoviária Federal, abordando o uso do cinto de segurança e os riscos do celular ao volante, além de palestras e ações na Escolinha de Trânsito, voltada a crianças da rede municipal.

Pedal Solidário reúne mais de 300 pessoas em Apucarana para conscientização no trânsito
AutorFoto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

O encerramento da campanha está programado para o próximo dia 30 e trará um alerta contundente à população por meio de uma simulação de acidente envolvendo embriaguez ao volante, ação que mobilizará diversas forças de segurança da cidade.

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Arrecadação de Alimentos Atividades Educativas Ciclismo Maio Amarelo pedal solidário Segurança no Trânsito
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