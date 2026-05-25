Pedal Solidário reúne mais de 300 pessoas em Apucarana para conscientização no trânsito

Mais de 300 pessoas participaram do 6º Pedal Solidário em Apucarana no último domingo (24), um evento que uniu a prática de atividade física, a arrecadação de alimentos e a conscientização por um trânsito mais seguro.

A iniciativa, voltada a ciclistas, estudantes e famílias, foi realizada em parceria com o Colégio São José e integra a programação oficial da campanha Maio Amarelo no município.

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Para participar, o público colaborou com a doação de um quilo de alimento não perecível, montante que será integralmente repassado a entidades assistenciais da região.

O percurso teve início em frente à instituição de ensino e passou por vias importantes da área central da cidade, como a Avenida Curitiba, a Praça Rui Barbosa e a Rua Ponta Grossa. O trajeto foi estrategicamente pensado para chamar a atenção da população sobre a necessidade de uma convivência pacífica e segura entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

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O secretário municipal de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), subtenente Almir Antonio de Freitas, reforçou que as ações do passeio ciclístico fortalecem uma cultura de responsabilidade nas vias públicas e vão ao encontro do tema central da campanha deste ano, que foca em enxergar o outro para salvar vidas.

O diretor operacional de trânsito da Segtran, Felipe Augusto Rosa, também enalteceu o evento, ressaltando o sucesso da união entre o alerta educativo e o importante papel social desempenhado pela arrecadação de donativos.

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O engajamento em torno do Maio Amarelo em Apucarana se estende por diversas outras atividades educativas realizadas ao longo do mês. A agenda municipal incluiu blitze de orientação em parceria com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Rodoviária Federal, abordando o uso do cinto de segurança e os riscos do celular ao volante, além de palestras e ações na Escolinha de Trânsito, voltada a crianças da rede municipal.

Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

O encerramento da campanha está programado para o próximo dia 30 e trará um alerta contundente à população por meio de uma simulação de acidente envolvendo embriaguez ao volante, ação que mobilizará diversas forças de segurança da cidade.

