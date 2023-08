Peça teatral Histórias Eletrizantes será apresentada em Apucarana

Os personagens Jacuí e Maricota voltam aos palcos das escolas paranaenses com a peça teatral Histórias Eletrizantes. A estreia desta temporada vai acontecer no dia 21 de agosto na cidade de Apucarana e seguirá por mais 16 cidades do estado: Assis Chateaubriand, Guaíra, Paranaguá, Arapongas, Antonina, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Campo do Tenente, Toledo, Sertaneja, Ortigueira, Tibagi, Goioerê, Umuarama, Piên, Lapa, serão quatro sessões por município totalizando 68 apresentações.

Com o objetivo de conscientizar jovens de escolas públicas, a peça teatral conta a história de uma investigação que acontece na cidade fictícia de Raiolândia e aborda temas sobre prevenção de acidentes com energia elétrica, eficiência energética, consumo consciente, poluição e outras questões ambientais. De maneira lúdica e interativa, com música, bonecos e truques de mágica, a história também destaca valores e atitudes de cidadania.

O espetáculo, que já conscientizou de forma gratuita mais de 150 mil jovens em 80 municípios do Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, é promovido pelo Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinado pela COPEL e CGT Eletrosul, realizado pela Associação Cultural Casa da Árvore. Os personagens Jacuí e Maricota são vividos pelos atores Carlos Oliveira e Renata Voltolini, de Curitiba, que trabalham com teatro desde 1997 e são pesquisadores de cultura popular, brinquedos e brincadeiras, cantigas e cirandas. Eles também ministram oficinas de teatro, musicalização e contação de histórias para crianças e adultos.

Em Apucarana as apresentações acontecem no dia 21 de agosto no Espaço Cultural Cine Teatro Fênix às 8h, 9h30, 13h e 14h30.

