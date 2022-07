Pé Vermelho se prepara para prova de 6 km em Assis

Da Redação

Cerca de 80 atletas da cidade devem viajar para Assis, no interior de São Paulo

A equipe do Pé Vemelho de Apucarana se prepara para mais um desafio que acontece neste próximo final de semana. Cerca de 80 atletas da cidade devem viajar para Assis, no interior de São Paulo, para a 39ª Corrida Pedestre São Francisco de Assis, marcada para acontecer na manhã deste domingo (10).

O evento, que marca o aniversário do município paulista, espera receber aproximadamente 500 corredores de mais de 40 cidades do Brasil. A prova será de 6 km e todos que terminarem ela, irão receber a medalha. Cada categoria, separada por idade de 5 em 5 anos, dará troféus para os cinco primeiros colocados.

João Dias, um dos líderes do Pé Vermelho, acredita que a equipe pode voltar para a cidade com muitos troféus. “Pela quantidade de atleta de Apucarana que vai, acho que a gente pode conseguir de 30 a 40 troféus. Fomos em Quatá, também em São Paulo, e conseguimos, em 32 atletas, trazer 25 troféus”, disse Dias.

O Pé Vermelho de Apucarana ainda tem outras competições pela frente. Dia 21 de agosto a equipe vai a Londrina para a Meia Maratona Muffato Fresh Run 2022 (5, 10 e 21km). Já em setembro, acontecem as provas do Circuito Sesc (6 e 12 km), em Apucarana, da Furioso Extrema (4 e 8 km), em Londrina, e da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu (11,5, 21 e 42 km). Mais informações sobre provas e inscrições podem ser retiradas na Loja Dias Couro, no centro de Apucarana.

