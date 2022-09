Pé Vermelho marcará presença na Maratona Internacional de Foz

Da Redação

Equipe Pé Vermelho após realização da prova pedestre Primeiro de Maio

A equipe Pé Vermelho de Apucarana confirmou sua presença na Maratona Internacional de Foz, que vai acontecer neste próximo domingo (25), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

continua após publicidade .

Os atletas disputarão a maratona, de 42 km, e a meia maratona, com revezamento em duplas, de 21 km. A maratona é dividida nas categorias: Cadeirante, Atleta com Deficiência (AcD), Elite Feminina e Masculina, Comerciários e Faixa etária masculina e feminina.

-LEIA MAIS: Atletismo de Apucarana disputa a fase final dos JOJUP's em Cascavel

continua após publicidade .

Na Itaipu Binacional, as largadas das categorias acontecerão entre as 6h e 6h30 de domingo.

Segundo o corredor João Dias, o Pé Vermelho sairá em quatro carros e um ônibus neste sábado (24), rumo à Foz do Iguaçu. São cerca de 66 atletas da equipe que representarão Apucarana na competição.

HISTÓRICO DA MARATONA INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU SESC PARANÁ

A Maratona foi criada por iniciativa da Presidência do Sistema Fecomércio SESC e SENAC Paraná, do Prefeito da cidade de Foz do Iguaçu e do Diretor Geral da Itapu Binacional (lado brasileiro). Contando com a parceria do Parque Nacional do Iguaçu, teve sua 1ª edição no dia 12 de outubro de 2007, data escolhida para comemorar o Dia das Américas, dia da Padroeira do Brasil e o dia das crianças, visando, além de marcar as comemorações acima, fomentar o comércio de bens, serviços e turismo, destacar as belezas naturais e as feitas pelo homem, e, ainda as principais ruas e avenidas da cidade, entre elas, a Avenida Brasil, verdadeiro centro comercial de Foz do Iguaçu.

O evento pontuava duas das principais riquezas do Brasil e do mundo, denominando-se “Maratona Internacional das Águas”, por largar da Itaipu Binacional e chegar no Parque Nacional do Iguaçu, ao lado das Cataratas do Iguaçu. Junto a Maratona aconteceu uma das etapas do Circuito Sesc Caminhada e Corrida de Rua, com provas para crianças, adultos e idosos. Os eventos contaram com a presença de 223 atletas na Maratona e 600 participantes no Circuito, tendo como padrinho o Maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima.

Siga o TNOnline no Google News