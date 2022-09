Pé Vermelho conquista 66 medalhas na Maratona Internacional de Foz

Da Redação

Atletas da equipe Pé Vermelho em Foz do Iguaçu

A equipe do Pé Vermelho, de Apucarana, garantiu 66 medalhas na prova da Maratona Internacional de Foz, que aconteceu no último domingo (25), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Os atletas disputaram a maratona, de 42 km, a meia maratona, com revezamento em duplas, de 21 km, e a prova de 11,5 km. A maratona foi dividida nas categorias: Cadeirante, Atleta com Deficiência (AcD), Elite Feminina e Masculina, Comerciários e Faixa etária masculina e feminina.

A equipe apucaranense foi à prova com 66 atletas, onde todos conseguiram finalizar o percurso e conquistaram a medalha do evento. Cinco deles se destacaram em suas respectivas categorias e voltaram com um troféu cada.

A atleta Lurdinha, de 64 anos, ficou em primeiro lugar na categoria por idade e em 27º no geral, fazendo um tempo de 3h36. Luiz Cláudio de Freitas foi 2°Lugar na categoria Comerciários, também nos 42 km.

Pela prova de 11,5 km, Luiz Henrique Pereira foi 2º na categoria, e 10º no geral, Cleide Leandra da Silva foi 2º na categoria, e 7º no geral, e Thiago Augusto Chagas terminou em 4º na categoria, e 17º no geral.

