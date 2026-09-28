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PEDESTRIANISMO

Pé Vermelho conquista 38 medalhas e dois troféus na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu

Grupo garantiu vitórias nas provas de 42 km e 5 km, consolidando campanha vitoriosa na competição internacional

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Pé Vermelho conquista 38 medalhas e dois troféus na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu
Autor Equipe apucaranense na prova realizada em Foz do Iguaçu - Foto: Reprodução

A Equipe Pé Vermelho, de Apucarana, teve uma atuação de destaque na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, realizada no último domingo (27). Ao longo da competição, o grupo obteve um desempenho expressivo e encerrou sua participação com o total de 38 medalhas e dois troféus conquistados em diferentes modalidades.

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Na prova principal, de 42 quilômetros, o corredor José Cláudio Gomes garantiu o troféu de primeiro lugar na sua categoria. O grupo também subiu ao pódio na corrida de 5 quilômetros, na qual o atleta Tony José Teixeira obteve a terceira colocação na classificação geral.

Após a consolidação dos resultados, a liderança da Equipe Pé Vermelho manifestou agradecimento público a todos os atletas que representaram o grupo, ressaltando o compromisso e o empenho coletivo demonstrados durante o evento esportivo.

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