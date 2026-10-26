PCPR na Comunidade leva serviços de polícia judiciária à população de Godoy Moreira

A ação será entre quinta-feira (29) e sábado (31), na Rua Raul Francisco de Paula, s/n, das 9h às 17h

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) levará serviços de polícia judiciária à população de Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, durante a edição do programa durante a edição do programa PCPR na Comunidade nesta semana. A ação será entre quinta-feira (29) e sábado (31), na Rua Raul Francisco de Paula, s/n, das 9h às 17h.

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A iniciativa é uma parceria com o Paraná em Ação, da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju). A população terá acesso a serviços de orientação, confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), registro de boletim de ocorrência, solicitação de atestado de antecedentes criminais e atividades lúdicas com crianças.

“O PCPR na Comunidade é uma oportunidade de oferecer serviços essenciais e orientações que fazem a diferença no dia a dia do cidadão”, destacou João Mário Goes, coordenador do PCPR na Comunidade. A confecção da Carteira de Identidade Nacional ocorrerá mediante agendamento prévio em cada cidade.

PCPR NA COMUNIDADE – O PCPR na Comunidade é um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações. Visa ainda fortalecer a eficiência na prestação de serviços públicos e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

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