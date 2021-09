PC recupera F-1000 furtada em Apucarana em cidade da região

Da Redação

A Polícia Civil recuperou uma caminhonete F-1000 que foi furtada por quatro homens na semana passada no centro de Apucarana.

De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, os homens são investigados por crimes que aconteceram em Apucarana e na região norte do Paraná.

“Na sexta passada investigadores foram até Florestópolis e localizaram na chácara da mãe de um dos suspeitos o caminhonete. A mãe de um dos bandidos afirmou que quem teria deixado a camionete na casa dela, foram dois homens que foram presos na semana passada”, disse o delegado



As investigações continuam. “Os quatro homens foram autuados em flagrante, pelos crimes de associação criminosa, falsa identidade, pois um dele deu o nome falso para a polícia, na verdade ele deu o nome do tio, pois tinha medo de ter um mandado expedido contra ele. De acordo com depoimento dos policiais militares, um outro suspeito ofereceu 20 mil reais, a eles para que não fosse levado para a delegacia, então um deles também será autuado pelo crime de corrupção”, finaliza o delegado.

