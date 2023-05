PC prende suspeito em operação que investiga homicídio no Ponta Grossa

Um homem foi preso e uma pistola apreendida com munições apreendidas durante operação que investiga um homicídio em Apucarana, no norte do Paraná. A ação foi deflagrada na noite de sexta-feira (26) por policiais da 17ª Subdivisão Policial (SDP) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, no Jardim Colonial, relativos ao inquérito que apura o assassinato de Marlon Henrique Baptista de Souza, executado em 23 de maio no Jardim Ponta Grossa.

continua após publicidade

Conforme informações do delegado André Garcia, que comanda a investigação, durante a operação foi apreendida uma pistola 9 milímetros com três carregadores e munições. Todo o material foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial.

- LEIA MAIS: Veículo utilizado em homicídio é encontrado pegando fogo em Apucarana



continua após publicidade

"Um dos indivíduos identificado como coautor do crime foi preso. Com ele encontramos uma pistola 9 milímetros carregada com dois carregadores sobressalentes. No total, o indivíduo levava consigo 47 cartuchos intactos de calibre 9 milímetros, por coincidência, o mesmo calibre utilizado no homicídio", informa o delegado.

Foto por Reprodução/Polícia Civil Objetos apreendidos com o suspeito

Segundo o delegado, é possível que esse suspeito preso tenha envolvimento com outros crimes praticados na cidade e com prisão dele, as investigação devem avançar no sentido de identificar outros envolvidos no assassinato. "Em que pese o elevado número de homicídios ocorridos na nossa comarca, todo estão sendo investigados e tenho a convicção que em breve daremos a resposta a cada um deles", pontua.



continua após publicidade

RELEMBRE O CRIME

Pelo menos cinco homens armados e encapuzados participaram da execução do jovem. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para onde a vítima correu tentando se salvar mostram um atirador disparando contra a vítima já caída no chão. O jovem morto estava em saída temporária e voltaria para o Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon) em três dias.

Veja o que disse o delegado André Garcia sobre a operação:

Siga o TNOnline no Google News